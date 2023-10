Israel diz ter encontrado bandeira do Estado Islâmico com o Hamas

Divulgação/Exército de Israel Bandeira do Estado Islâmico que exército de Israel diz ter encontrado em meio a itens do Hamas

O exército de Israel afirmou nesta quinta-feira (12) que encontrou uma bandeira do Estado Islâmico (ISIS, na sigla em inglês) em meio a equipamentos de membros do Hamas no kibutz Sufa, perto da fronteira com Gaza.

“O Hamas é pior que o ISIS”, disse o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), Daniel Hagari, em pronunciamento nesta quinta-feira. “Nenhum terrorista está imune. Qualquer pessoa na Faixa de Gaza que forneça abrigo a terroristas corre um risco muito grande”, completou.

Por enquanto, o Hamas não se pronunciou sobre a bandeira do ISIS que supostamente era carregada por um de seus membros.

Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o Hamas deve ser “liquidado” como o ISIS. A fala foi feita durante visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.

“Hamas é o Estado Islâmico, e da forma que o Estado Islâmico foi liquidado, o Hamas também deverá será liquidado”, disse Netanyahu. “E [o Hamas] deve ser tratado exatamente como Estado Islâmico foi tratado: deve ser eliminado da comunidade das nações. Nenhum líder deve encontrá-los. Ninguém deve financiá-los. E eles também devem ser sancionados”, continuou.

O Estado Islâmico é uma organização considerada terrorista pela Organização das Nações Unidas (ONU), enquanto o Hamas não recebe essa classificação. O Brasil segue as classificações da ONU e, portanto, vê o ISIS como terrorista, mas o Hamas não.

