Israel diz ter atingido 600 alvos do Hamas

Divulgação Bombardeios de Israel destruíram parte de Gaza nos últimos dias

O Exército de Israel afirmou ter atingido 600 alvos do Hamas nesta segunda-feira (3), enquanto continua a expandir as suas operações terrestres na Faixa de Gaza.

As Froças Armadas de Israel disseram que “dezenas” de combatentes do Hamas que estavam escondidos dentro de edifícios foram mortos durante confrontos com as forças israelenses.

As tropas israelenses também atacaram áreas ao redor da Universidade Al-Azhar, no norte da Faixa, de onde disseram que um míssil antitanque estava prestes a ser lançado.

Testemunhas também disseram à agência de notícias AFP que os tanques israelenses estão nos limites da Cidade de Gaza e cortam uma estrada importante que liga o norte ao sul do território palestino devastado pela guerra.

Nesta madrugada, Israel também lançou um intenso bombardeio na cidade de Jenin, na Faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde palestino, pelo menos quatro pessoas foram mortas no ataque e cinco ficaram feridas.

O conflito teve início em 7 de outubro, quando o grupo armado palestino enviou mísseis em direção ao território israelense, além de avançar com tropas por terra, mar e água. Ao todo, 1.405 pessoas morreram do lado de Israel.

O país hebreu lançou uma contra-ofensiva imediata, que já deixou mais de oito mil palestinos na Faixa de Gaza.

Fonte: Internacional