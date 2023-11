Israel diz ter atacado mais de 11 mil alvos do Hamas na Faixa de Gaza

Marwan Sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam – 10/10/2023 A destruição foi causada pelos ataques aéreos israelenses no bairro de Al Remal, no centro da Cidade de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram mais de 11 mil alvos na Faixa de Gaza pertencentes ao Hamas desde o início do conflito, após ataque surpresa do grupo extremista islâmico contra os israelenses em 7 de outubro, informaram nesta quarta-feira (1º).

Os militares israelenses ainda publicaram novas imagens que mostram as tropas de combate dentro de Gaza, durante as incursões terrestres.

Em comunicado divulgado hoje, as FDI disseram ter realizado novos bombardeios durante esta madrugada, atingindo centros de comando operacional e células do Hamas.

No dia anterior, as tropas israelenses entraram em confronto com membros do grupo extremista que estavam abrigados em um edifício de vários andares. O prédio, de acordo com as DFI, fica perto de uma escola, um centro médio e escritórios governamentais, em Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza.

As tropas também relataram ter visto um veículo transportando mísseis antitanque. Com isso, Israel fez um novo bombardeio aéreo.

No texto, Israel ainda afirmou que 11 soldados morreram durante combates em Gaza nessa terça (31), sendo a maior perda de militares do país em somente um dia desde o início da guerra, quando 300 integrantes das forças armadas foram mortos.

A maioria dos soldados que morreu, segundo uma rádio do Exército de Israel, estava em um veículo atingido por um míssil.

Fonte: Internacional