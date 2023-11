Israel divulga lista de nomes dos 13 reféns libertados pelo Hamas

Reprodução Segundo grupo de reféns foi libertado nesse sábado (25) pelo Hamas

Os nomes e idades dos 13 reféns israelenses libertados pelo Hamas na noite desse sábado (25) após o acordo de trégua temporária entre o grupo extremista islâmico foram publicados. As informações foram divulgadas pelo gabinete do primeiro-ministro israelense e o Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas.

Confira os nomes:

Shoshan Haran, 67

Shiri Weiss, 53

Sharon Avigdori, 52

Adi Shoham, 38 anos

Maya Regev, 21 anos

Noga Weiss, 18 anos

Noam Ou, 17

Alma Ou, 13

Hila Rotem, 13

Noam Avigdori, 12 anos

Emily Hand, 9

Naveh Shoham, 8

Yahel Shoham, 3

O pai de Noam e Alma Or, Dror Or, ainda está sob posse do Hamas na Faixa de Gaza, informaram as autoridades israelenses. A mãe das crianças morreu durante os ataques do grupo em 7 de outubro, que deram início ao conflito.

A mãe de Hila Rotem Raaya Rotem, também continua detida em Gaza. Os outros quatro reféns soltos ontem que não estão na lista são cidadãos tailandeses.

*Em atualização





Fonte: Internacional