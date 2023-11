Israel dá 4 horas para saída de civis em Gaza

Reprodução: Flipar As Forças de Defesa de Israel (FDI) avanças sobre Gaza

O Exército de Israel afirmou que os residentes de Gaza poderão ser evacuados ao longo de estradas específicas neste domingo (5).

Segundo a Defesa, a permissão foi dada apesar de as tropas terem sido alvo ataques no dia anterior enquanto tentavam estabelecer um corredor para civis.

O exército israelense alega que o Hamas está se escondendo em uma rede intricada de túneis enquanto impede os civis de se refugiarem no sul de Gaza.

Eles afirmam ter descoberto vários pontos de acesso aos túneis durante as operações no norte de Gaza.

A principal rota de evacuação será a rua Salah Al-Deen, com janela entre 10h e 14h, horário local (entre 5h e 9h de Brasília), segundo Avichay Adraee, porta-voz das FDI para a mídia árabe.

“Se você se preocupa consigo mesmo e com seus entes queridos, siga para o sul de acordo com nossas instruções. Tenha certeza de que os líderes do Hamas já estão tomando cuidado para se protegerem”, disse Adraee no X, antigo Twitter, sábado à noite.

De acordo com Adraee, o Hamas enviou morteiros e projéteis antitanque contra as forças israelenses “que estavam ansiosas para abrir a estrada do norte da Faixa de Gaza em direção ao sul”.

“Os membros do Hamas fizeram isto porque queriam manter escudos humanos para si e para os seus líderes”, disse. “Para sua segurança, aproveite a próxima vez para se deslocar para o sul, além de Wadi Gaza.”

Fonte: Internacional