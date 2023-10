Israel confirma prisão de parentes do número 2 do Hamas na Cisjordânia

Reprodução/redes sociais Parente de Saleh Al-Arouri, número dois do Hamas, foram presos neste sábado (21) pelo exército israelense

O exército de Israel confirmou as prisões do irmão e de nove sobrinhos de Saleh al-Arouri, número dois do grupo palestino Hamas. As detenções aconteceram após uma operação dos israelenses na Cisjordânia neste sábado (21).

Segundo as autoridades, 20 pessoas foram detidas e prestaram depoimento aos miliares. Todos estavam na casa Arouri, em Arura, região central da Cisjordânia.

As forças de segurança ainda informaram que outros membros do grupo palestino também foram presos.

“Durante a operação, a casa de Arouri foi utilizada pelo Shin Beth e pelo Exército como quartel-general para a detenção e interrogatório de ativistas”, diz a nota enviada pelo governo israelense.

Israel acusa Saleh al-Arouri de arquitetar diversos bombardeios provocados pelo Hamas em cidades israelenses nos últimos dias. Ele segue foragido.

De acordo com os militares, Arouri é o segundo na linha sucessória do comando do Hamas, atrás apenas de Mohammed Deif. O militar chegou a ficar preso por 20 anos em Israel, mas foi solto em 2010 em troca de seu exílio no Líbano.

Fonte: Internacional