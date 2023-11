Israel bombardeia casa do chefe do Hamas em Gaza

Reprodução: governo da Rússia Ismail Haniyeh, chefe do Hamas

Forças israelenses bombardearam a casa do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh nesta quinta-feira (16). A informação foi divulgada pelas FDI (Forças de Defesa de Israel). Eles não mencionaram mortos e feridos. O líder do grupo extremista vive em Doha, capital do Catar há três anos.

“A residência foi usada como infraestrutura terrorista e ponto de encontro para os principais líderes do Hamas dirigirem ataques terroristas contra Israel”, disse o FDI em post no X.

Durante a operação, os militares encontraram um local de armas das forças navais do Hamas e bombardearam outros alvos da organização na Faixa de Gaza. Eles encontraram ainda mísseis, explosivos, equipamentos para comunicação e documentos de inteligência.

Haniyeh lidera o Hamas desde 2017. Em outubro, no início da guerra , ele afirmou que “o povo de Gaza está profundamente enraizado na sua terra e não irá sair”. Ismail também já criticou Israel por fechar as fronteiras da Faixa de Gaza.

