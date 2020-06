ISOLAMENTO | São Mateus tem uma das piores média do Norte do Estado

O Governo do Espírito Santo monitora todos os municípios do Estado através do painel do isolamento social. São Mateus apresenta uma das piores média da região Norte, ficando apenas à frente de Linhares.

São Mateus está bem abaixo da taxa ideal recomendada pelas autoridades médicas que é de 70%. O Estado monitora o índice de isolamento social em parceria com as operadoras de telefonia móvel. De acordo com o levantamento divulgado, o índice de isolamento em todo Estado é de 45,92%.

No Norte do Espírito Santo, o município com a maior média de isolamento social é Boa Esperança com média de 67,19%, seguido por Mucurici com 63,85% e Ecoporanga com 60,34%. Os dados mostram o deslocamento dos usuários de celulares – eles são aglutinados e anonimizados para não desrespeitar a privacidade de cada cidadão.

Em São Mateus, a taxa de isolamento vem caindo desde o início de junho. No primeiro dia útil do mês a taxa era de 44%, na quinta-feira (04) chegou a 42,13%.

Um empresário que prefere não se identificar relatou que no início da pandemia a Prefeitura fazia um trabalho de fiscalização bem mais interessante. Ele disse ainda que atualmente só existe fiscalização nas proximidades da agência da Caixa Econômica Federal.

A internauta e moradora do balneário de Guriri, Maria das Graças, 42 anos, informou que é comum encontrar bares e restaurantes sempre com aglomerações, vendendo bebidas alcoólicas fora dos horários estabelecidos pela municipalidade e com muitas pessoas sem máscaras.

Durante o mês de maio, São Mateus acumulou 233 novos casos de coronavírus. Nos primeiros quatro dias de junho, o município já acumula 20 casos da doença. O balneário de Guriri lidera com 75 casos da doença.

A reportagem do FA NOTÍCIAS não conseguiu contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Mateus. Assim que obtivermos uma resposta, iremos atualizar a matéria.

MÉDIA DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO