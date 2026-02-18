Isis Valverde troca a folia por refúgio tranquilo durante o Carnaval: ‘Ski 2026’

Enquanto o Carnaval tomava conta das ruas do país, Isis Valverde escolheu seguir longe do agito. A atriz optou por um refúgio tranquilo, em meio à natureza, priorizando dias de descanso, silêncio e conexão com a família durante o feriado prolongado.

Discreta, Isis compartilhou poucos registros nas redes sociais, mas deixou claro que a escolha foi por um destino fora do circuito da folia, com clima de paz e privacidade. A proposta foi desacelerar, aproveitar momentos íntimos e recarregar as energias enquanto os bloquinhos animavam os grandes centros.

“Ski 2026 com minha familia ❤️ up high in the mountains”, escreveu a atriz ao publicar fotos com o filho e o marido, marcus buaiz. Nos comentários, os seguidores da atriz interagiu coma postagem. “que tudo”, disse uma. “lugar extraordinário”, declarou outra. Confira abaixo: