Isis Valverde exibe cliques de viagem a Londres: ‘Londre está chamando’

Isis Valverde, 38 anos, compartilhou uma álbum de viagem de sua recente ida a Londres, na Inglaterra, neste sábado (22). “London is calling (Londre está chamando)”, escreveu a atriz na legenda da publicação feita no Instagram.

Noiva do empresário Marcus Buaiz, 45 anos, ela está envolvida com os preparativos finais do casamento. Os dois decidiram celebrar a união com um festão, que deve contar com grandes shows e padrinhos famosos. A cerimônia religiosa será realizada em 3 de maio no interior de São Paulo.