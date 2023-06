Isis Valverde comove com beleza em ensaio de biquíni aberto e minissaia: ‘Maravilhosa’

Isis Valverde, atriz, influenciadora digital e modelo, abalou o coração dos seguidores na fria tarde desta quarta-feira (21). A celebridade apareceu com uma saia pequena até demais.

“Sunny day”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Isis Valverde resolveu ir até o quintal de sua casa com uma saia PP, que acabou revelando sua peça íntima. Atualmente, a modelo já conta com nada mais, nada menos que 27,7 milhões de seguidores no Instagram.

“Pra mim, mulher mais linda de todas, apenas”, afirmou um seguidor no campo de comentários. “Existe perfeição, muita perfeição e a nossa linda Isis Valverde”, disse mais um.

Isis Valverde revela como começou sua carreira artística

Durante entrevista cedida à revista Quem, Isis Valverde revelou como começou sua carreira artística. Segundo a musa, ela teve que lutar muito para chegar onde chegou.

“Fui para Belo Horizonte modelar, tentar a vida de modelo. Com 16 anos, a minha mãe descobriu que eu estava ganhando um dinheiro. Me ligou e disse que eu mesma ia pagar minhas contas. Não fiquei quieta, né? Falei que era menor de idade e que ela estava me fazendo trabalhar. Fiz toda uma cena! (risos)”, disse Isis Valverde.

“Ela nem quis saber e desligou o telefone na minha cara. Modelei até os 19 anos. Me mudei para o Rio de Janeiro, trabalhei muito lá também. Saí na contracapa da Capricho, anúncio para o jornal O Globo. Meu pai queria que eu fizesse faculdade de medicina e falei que não, que já havia decidido que faria graduação em cinema em paralelo com artes cênicas no Tablado. Ele me deu um ano para começar a me sustentar sozinha. Foi aí que comecei, tinha 17 anos e não parei mais”, finalizou.