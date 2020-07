Isis de Oliveira diz que não gosta de ser lembrada como irmã de Luma de Oliveira

Reprodução/Instagram Pedro Novaes fará live com o iG nesta terça





O convidado para o bata-papo com o iG na tarde desta terça-feira (21) foi o ator Pedro Novaes. O rapaz mostrou que puxou o talento dos pais, Letícia Spiller e Marcello Novaes, fazendo sucesso ao dar vida a Filipe em “Malhação”. Sobre os pais, ele conta que eles sempre o apoiaram muito e, desde pequeno, sempre teve influência da arte em sua vida.

Na televisão, “Malhação: Toda Forma de Amar” foi o primeiro grande trabalho de Pedro. Mas, mesmo com o absoluto sucesso, a pandemia do novo coronavírus causou um baque em todo o elenco. As gravações do final da novela aconteceram às pressas para que a trama não precisasse ser interrompida. O ator conta que este foi um grande desafio:

“Imagina, tô gravando a novela há um ano (…). Faltam 20 capítulos, de repente a pandemia! Tava tudo preparado pra fechar de um jeito exato”. Ele explica que toda a produção recebeu o chamado para concluir todas as tramas, mas que foi gratificante ver que tudo deu certo no fim. “Fechamos, foi maneiro, não do jeito que queríamos, mas foi gratificante”, conta Pedro.

Além de atuar, Pedro também tem uma banda e e fala que foi muita correria para conciliar os dois trabalhos. “Red bull e café”, brincou o ator, dizendo que fazia questão de estar cem por cento tanto na banda, como na novela.

Por causa da pandemia, muita coisa mudou, mas o ator releva que, felizmente, ele e os integrantes da banda já tinham materiais gravados e que estão soltando aos poucos as novidades. Eles, inclusive, conseguiram gravar um clipe em pleno isolamento social apenas com a câmera do celular, que você pode conferir abaixo:





No fim do bate-papo, o ator já deixou avisado que na próxima quinta-feira (23) sua banda, Fuze , vai lançar uma música nova junto com Anchieta . A live completa – com direito a uma palinha do ator junto com os integrantes da banda – você acompanha abaixo e no Instagram do iG .