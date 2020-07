Isis de Oliveira diz que não gosta de ser lembrada apenas como irmã de Luma

Reprodução/Instagram Isis de Oliveira





Isis de Oliveira contou que gostaria de voltar a trabalhar na televisão. Musa dos anos 80, ela não é chamada para um trabalho desde a novela “O Campeão”, da TV Bandeirantes, e não sabe o motivo de estar há tanto tempo na geladeira.

“O que o ator mais quer é estar trabalhando. A gente luta para estar trabalhando e eu já estou há um tempo afastada. As pessoas me cobram e acham que é uma opção minha, e não é. Muito pelo contrário, eu quero trabalhar. Já pensei em me mudar para Portugal e trabalhar por lá. A gente tem que ir onde tem trabalho. Se aparecer um convite, eu vou correndo”.

Durante uma live no canal “Noveleiros”, ela disse que não gosta de ser lembrada como “a irmã de Luma de Oliveira”, e nem de ver matérias no estilo “por onde anda” sobre ela. “É horrível quando aparece assim: ‘Por onde anda Isis de Oliveira’. Pior que isso é se referirem a mim como ‘a irmã da Luma’. Não! Eu sou uma atriz. Ela é minha irmã. Luma é rainha de bateria, eu tenho uma carreira como atriz de muitos personagens, e uma carreira sólida como modelo”, assumiu.