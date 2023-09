Isenção de visto para turismo entre Brasil e Japão começa em 30/9

Marcelo Camargo/ Agência Brasil Acordo foi firmado durante Cúpula do G7 em Hiroshima

Durante a Cúpula do G7 em Hiroshima, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, firmaram o acordo que permitirá a visita de turistas brasileiros ao Japão sem a necessidade de apresentar visto.

O acordo, anunciado em agosto e oficializado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (11), entrará em vigor a partir do dia 30 de setembro nos dois países e é válido para viagens de até 90 dias.

Dessa forma, turistas japoneses também terão livre acesso ao Brasil pelo mesmo prazo. Os turistas, porém, não têm autorização para trabalhar no país de destino.

O acordo prevê a não obrigatoriedade do documento até 29 de setembro de 2026, tempo que pode ser prorrogado.

Quero trabalhar no Japão, preciso de visto?

A desobrigação do visto se aplica para todos os passaportes brasileiros emitidos desde 2011 e válidos com chip. Os que não têm passaportes com chip deverão obter o visto antecipadamente para conseguir entrar no Japão, e a mudança não vale para brasileiros que desejam trabalhar no país asiático. A medida beneficia apenas turistas.

Fonte: Internacional