Isabelle Nogueira mostra transformação do quarto e celebra conquista: ‘Ficou perfeito’

Isabelle Nogueira, de 33 anos, está de quarto novo. Neste sábado (28), a influenciadora e ex-BBB compartilhou nas redes sociais o antes e depois do cômodo, que passou por uma transformação completa. O espaço ganhou móveis planejados, incluindo uma grande sapateira, portas espelhadas e uma cama com gavetas, garantindo mais organização e funcionalidade.

Ao apresentar o resultado, Isabelle explicou que já não se identificava com o antigo ambiente. Segundo ela, os móveis tinham quase dez anos e não refletiam mais seu estilo atual. Além disso, o espaço não estava otimizado, o que motivou a decisão de renovar completamente o quarto.

“Bem-vindos ao novo quarto da Cunhã! Que alegria mostrar para vocês o resultado”, celebrou. Empolgada, a ex-BBB destacou que agora se sente mais acolhida e representada pelo ambiente, marcando uma nova fase em sua vida pessoal. Confira abaixo: