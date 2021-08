Isabelle Drummond é acusada de construir igreja no quintal de casa alugada

Reprodução/Instagram Isabelle Drummond é acusada de construir igreja sem permissão

A atriz Isabelle Drummond está no meio de uma polêmica. A produtora audiovisual Mariana Rocha fez um tuíte dizendo que a artista alugou uma casa que pertence a ela e construiu uma igreja no quintal do imóvel sem autorização.

” Inacreditável. A atriz Isabelle Drummond alugou minha casa por dois anos, construiu uma igreja no meu quintal sem a minha autorização e, para surpresa minha, me bloqueou nas redes sociais. Por quê? Ninguém sabe que ela tem uma igreja evangélica?”, escreveu a produtora no Twitter.

A publicação logo viralizou nas redes sociais e Mariana deu mais explicações sobre o caso. Ela contou que foi bloqueada pela atriz quando tentou um acordo. “Foi só um desabafo. É curioso estarem surpresos pela igreja, achei que todo mundo soubesse. Eu tentei acordo, mas fui bloqueada. Já já eu supero”, diz.

Ela também explicou como Isabelle Drummond conseguiu construir uma igreja no quintal de uma casa alugada sem a proprietária saber. “Pessoal, só eu não sabia, porque moro em São Paulo. Meu vizinho no Rio foi quem me falou da igreja. Mas não era segredo. Sendo ela uma pessoa pública, com uma igreja que também recebe abertamente as pessoas, dificilmente seria um segredo. E se tem CNPJ, também é público”, explica.

Isabelle Drummond ainda não comentou o assunto nas redes sociais. O iG Gente procurou a assessoria de imprensa da atriz, mas não obteve resposta até a publicação.

