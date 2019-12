Isabella Santoni muda o visual e gera polêmica na web: “Apropriação cultural”

Os fãs da música latina vão perder uma artista no segmento! Isso porque Maite Perroni, ex-RBD, anunciou que deixará a carreira de cantora de lado e focará em outros planos profissionais. Em entrevista para a apresentadora Mara Patrícia Castañeda, a morena comentou sobre o assunto.

“Hoje, obviamente, se encerra um ciclo. Eu não tinha falado isso claramente com ninguém ainda”, declarou Maite Perroni . “Foram cinco, seis anos com esse projeto como solista, que me deu resultados muito lindos, que eu jamais imaginei ter. De repente, conseguimos cinco certificados de ouro, quatro de platina, outro de ouro”, disse.

“E eu jamais imaginei nada disso, porque a música, para mim, não era parte do meu caminho. A música me presenteou coisas muito lindas, mas eu sou objetiva e penso no que vem adiante”, afirmou a atriz .

“Para mim, o que me provoca e me impulsiona é me colocar como atriz, para que, aos 70 anos de carreira, me permita ir ao teatro e depois sair para jantar com meus netos. Não me vejo assim no palco, na música”, explicou.

Aos 36 anos, a atriz começou a carreira na música e na atuação ainda no RBD e na novela “Rebelde” que, no Brasil, foi exibida pelo SBT e se tornou um fenômeno entre os jovens. No México, ela é considerada uma das maiores atrizes da televisão e, após o fim da banda, investiu na música com hits como Loca, Adicta, Vas a Querer Volver , entre outros.





Por enquanto, a estrela suspendeu todos os planos para a carreira musical, mas admitiu que, no futuro, pode voltar a fazer projetos na área. “Hoje, sendo objetiva e clara, tomei a decisão de fazer as coisas diferentes. Com meu tempo, quero me focar no que mais me importa, que já é também a parte pessoal e minha profissão, desfrutar da atuação, que é o que mais me preenche e mais me nutre”, encerrou Maite Perroni .