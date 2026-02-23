Connect with us

Entretenimento

Isabella Arantes se despede do Domingo Legal após um ano e meio no palco: ‘Dificil’

Published

35 minutos ago

on

Isabella Arantes se despediu do palco do Domingo Legal neste domingo (22). A assistente de palco foi chamada por Celso Portiolli durante a atração ao vivo e anunciou que está deixando o programa para se dedicar a projetos pessoais. O apresentador desejou sucesso à colega e classificou a saída como uma “despedida precoce”, já que ela integrava o elenco havia um ano e meio.

Namorada do surfista Gabriel Medina, Isabella viu o assunto ganhar força nas redes sociais. Parte dos seguidores especulou que a decisão estaria ligada à preparação do atleta para um novo Mundial de Surfe, levantando rumores sobre uma possível influência do relacionamento na escolha.

Diante da repercussão, Isabella se pronunciou e afirmou que a decisão partiu exclusivamente dela. Empresária e dona de uma marca de roupas, a influenciadora destacou que pretende focar em novos projetos profissionais, encerrando o ciclo no programa do SBT em clima de gratidão. Confira abaixo o momento da despedida:

Fonte: TOP FAMOSOS

Comente Abaixo
Related Topics:
Policial5 minutos ago

POLÍCIA MILITAR DIVULGA RESULTADOS DA OPERAÇÃO VERÃO

Foi encerrada neste domingo (22) a Operação Verão 2025/2026, realizada pela Polícia Militar. A ação teve como objetivo intensificar o...
Entretenimento35 minutos ago

Isabella Arantes se despede do Domingo Legal após um ano e meio no palco: ‘Dificil’

Isabella Arantes se despediu do palco do Domingo Legal neste domingo (22). A assistente de palco foi chamada por Celso...
Política1 hora ago

Arranjos Produtivos entrega mudas de café arábica e banana em Guaçuí

Sessenta e quatro produtores rurais do município de Guaçuí, no sul do Espírito Santo, foram contemplados com mudas de café...
Política1 hora ago

Projeto entrega 52 mil mudas de café e cacau para Jerônimo Monteiro

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar de Jerônimo Monteiro, 52 produtores do município localizado no Sul do Estado...
Política2 horas ago

Deputados repercutem agressão de policial militar à companheira

As agressões de um soldado da Polícia Militar (PMES) à mulher, também militar, no último sábado (21), e a outros...
Política2 horas ago

Assembleia autoriza Estado a doar imóvel para São Mateus

Os deputados aprovaram o Projeto de Lei (PL) 16/2026, do Executivo, que doa imóvel pertencente ao Estado ao município de...
Variedades2 horas ago

Influencer diz estar grávida após transar com 400 homens em um dia

A influencer Bonnie Blue anunciou a gravidez dias depois de uma maratona sexual com cerca de 400 homens Bonnie Blue afirmou...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus4 horas ago

Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista

O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...
São Mateus2 dias ago

Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus

Uma ocorrência de violência doméstica levou à descoberta de um possível ponto de tráfico de drogas na manhã deste sábado...
São Mateus2 dias ago

Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus

Três homens foram mortos a tiros na noite de sexta-feira (20), no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no...

Regional

Regional1 dia ago

Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES

Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...
Regional2 dias ago

Homem tem perna amputada após acidente com roçadeira no Noroeste do ES

Um homem de 56 anos teve a perna amputada após sofrer um grave acidente ao manusear uma roçadeira no município...
Regional2 dias ago

Homem é preso por estupro de vulnerável após ser flagrado com menina no Norte do ES

Um homem de 27 anos foi preso na noite desta sexta-feira (20), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito...

Estadual

Estadual2 horas ago

Jovem é morto a tiros a caminho de cavalgada no Sul do ES

Deivison Segal foi abordado por criminosos em uma motocicleta. Mesmo após cair do cavalo já ferido, ele ainda foi atingido...
Estadual3 horas ago

Espírito Santo está sob alerta laranja de chuvas intensas até sexta-feira (27)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (23) um alerta laranja de chuvas intensas para todo o Espírito...
Estadual4 horas ago

Parque Estadual Paulo Cesar Vinha promove educação ambiental em evento de surfe

A Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), por meio do Comitê Estadual para Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo–...

Nacional

Nacional1 dia ago

VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo

O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Nacional1 dia ago

Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra

O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...
Nacional1 dia ago

VÍDEO | Casal é flagrado fazendo sexo dentro de carro em movimento em rodovia

Uma cena inusitada e perigosa foi registrada em uma rodovia de Santa Catarina: um casal foi flagrado fazendo sexo dentro...

Policial

Policial3 horas ago

PCES cumpre mandado e prende investigado por homicídio ocorrido em Pedro Canário  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, prendeu, na tarde...
Policial4 horas ago

PCES e Guarda Municipal de Vila Velha prendem mulher em flagrante por maus-tratos a cães

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao...
Policial4 horas ago

Combate ao “gato” de energia: Ações conjuntas contra furto de energia alcançam 18 regiões e registram 68 flagrantes no ano de 2025 no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), divulga o balanço das...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento4 horas ago

Tom Brady curte dias em Milão com os filhos e destaca momentos: ‘Criando memórias’

Tom Brady, de 48 anos, compartilhou nesta segunda-feira (23), registros da viagem que fez a Milão, na Itália, ao lado...
Entretenimento6 horas ago

Bruna Biancardi encanta fãs ao mostrar Mavie colhendo acerolas no jardim: ‘Fofura’

Bruna Biancardi, de 31 anos, derreteu os seguidores neste domingo (22) ao publicar um vídeo da filha, Mavie, de dois...
Entretenimento8 horas ago

Larissa Tomásia exibe shape definido em praia de Alagoas: ‘Ela é maravilhosa’

Larissa Tomásia, de 29 anos, movimentou as redes sociais ao compartilhar cliques curtindo uma praia no litoral sul de Alagoas....

POLÍTICA

Política3 horas ago

Feira de artesanato está de volta com edição de verão

Ao longo desta semana (23 a 27 de fevereiro), o público pode conferir na Assembleia Legislativa (Ales) uma variedade de...
Política4 horas ago

Finanças destaca papel do turismo para o desenvolvimento do ES

A importância do turismo como motor da economia capixaba foi o principal destaque da reunião da Comissão de Finanças da...
Política4 horas ago

Arranjos Produtivos: 52 mil mudas de café e cacau para Jerônimo Monteiro

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar de Jerônimo Monteiro, 52 produtores do município localizado no Sul do Estado...

Esportes

Esportes20 horas ago

Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense 

O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
Esportes20 horas ago

América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG

Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Esportes21 horas ago

Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante 

Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...

Mais Lidas da Semana