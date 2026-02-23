Isabella Arantes se despede do Domingo Legal após um ano e meio no palco: ‘Dificil’

Isabella Arantes se despediu do palco do Domingo Legal neste domingo (22). A assistente de palco foi chamada por Celso Portiolli durante a atração ao vivo e anunciou que está deixando o programa para se dedicar a projetos pessoais. O apresentador desejou sucesso à colega e classificou a saída como uma “despedida precoce”, já que ela integrava o elenco havia um ano e meio.

Namorada do surfista Gabriel Medina, Isabella viu o assunto ganhar força nas redes sociais. Parte dos seguidores especulou que a decisão estaria ligada à preparação do atleta para um novo Mundial de Surfe, levantando rumores sobre uma possível influência do relacionamento na escolha.

Diante da repercussão, Isabella se pronunciou e afirmou que a decisão partiu exclusivamente dela. Empresária e dona de uma marca de roupas, a influenciadora destacou que pretende focar em novos projetos profissionais, encerrando o ciclo no programa do SBT em clima de gratidão. Confira abaixo o momento da despedida: