Isabella Arantes, ex bailarina do Faustão, lança linha de biquínis

Reprodução/Instagram Isabella Arantes lança linha de biquínis





A influenciadora e ex bailarina do faustão Isabella Arantes acaba de lançar sua linha de peças, a “BellaBikinis”. A coleção, que conta com diferentes modelos para a moda de verão 2024, é um sonho de criança da dançarina, que agora é empresária.

“Na verdade, eu sempre amei biquínis. Desde pequena, lembro que minha mãe também amava e, inclusive, a minha tia vendia algumas peças. Tenho lembranças dela trazendo um mais lindo do que o outro para vender aqui no interior e eu sempre queria comprar, mesmo ainda bem novinha. Mas a verdade é que eu amo calor, o verão é minha estação preferida e, a maioria dos países que já visitei, de fato, possuem praias, pois é um lugar que eu amo e me sinto confortável”, conta.

Desde que fez a primeira peça de cada modelo, chamada de “peça piloto”, ela já percebeu que esta seria uma grande jornada: “Desde o começo, percebi que o processo não era rápido… Mas, para mim, o principal desafio é agradar o público. A gente fica naquela expectativa pensando ‘Será que vão gostar?’, mas creio que vão gostar, sim, porque tem para todos os gostos e em diferentes tamanhos. Ao lado de pessoas que acreditaram nesse projeto, tive muito cuidado em ajustar cada detalhe, modificando o quanto fosse necessário, para que ficasse do jeitinho que foi idealizado. É um processo minucioso porque tudo faz diferença”, explica.

Isabella disse que busca referências de mulheres empoderadas do mercado da moda. “Curto estilos diferentes! Procuro olhar mulheres que vejo como referência e, nisso, encontrei biquínis de todos os estilos. Com certeza, a Kylie Jenner é uma das minhas maiores inspirações porque eu amo o estilo dela”, assume.

A influenciadora conta que já pensa em projetos futuros e celebar o grande sonho que está se tornando realidade. “Sempre tive vontade de ter a minha marca, mas a vontade cresceu quando comecei a viajar bastante e sempre elogiavam o ‘famoso biquíni brasileiro’. Confesso que existem projetos futuros, sim, mas ainda estão em fase de planejamento e não posso compartilhar. Só posso dizer que é um sonho que estarei realizando em 2024. Por hora, vou focar em trabalhar com valores acessíveis e parcelamentos, pois quero que todos tenham a possibilidade de usar ‘BB’!”, conclui.

Fonte: Mulher