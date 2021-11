Isabeli Fontana e Di Ferrero são vistos em badalado restaurante peruano de SP

Divulgação Di Ferrero e Isabeli Fontana





A coluna, que tem olheiros nos quatro cantos do país, recebeu uma foto exclusiva da top Isabeli Fontana com o cantor Di Ferrero, ex-vocalista do NX Zero. Eles, que oficializaram a união em 2016 em uma cerimônia intimista à beira-mar, realizada nas Ilhas Maldivas, foram flagrados jantando juntos no Imakay, no Itaim Bibi, na zona sul da capital paulista, onde predominam receitas peruanas e japonesas. Estavam, porém, sem a companhia dos filhos dela, Lucas e Zion, e permaneceram no local por mais de uma hora.





Por falar na supermodelo, ela abriu um desfile inusitado com roupas inspiradas no game Free Fire, nesta quarta-feira (16), no primeiro dia da SPFW, e comemorou a novidade no Instagram: “Foi uma energia surreal. Me senti cool demais, agora é jogar para ser profissional”, destacou, aos risos. Entre os comentários, há frases como “minha gamer favorita”, “todo mundo tinha que ver você desfilando ao vivo” e “sempre magnífica”.