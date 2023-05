Divulgação Isaac Silva marca presença no SPFW N55 com coleção Banho de Axé

Nesta quarta-feira (24), foi a vez da grife Isaac Silva subir às passarelas da 55ª edição do SPFW. O palco foi montado na Ocupação 9 de Julho, prédio ocupado pelo Movimento dos Sem Teto do Centro (MSTC), na região da Bela Vista.

O desfile contou com a presença dos ex-BBBs 23 Fred Nicácio, Gabriel Santana e Tina Calamba, além da drag queen Márcia Pantera e da cantora Jojo Todynho.

Ao som de Luedji Luna, a estilista Isa Isaac Silva apresentou a coleção “Banho de Axé”, inspirada na canção “Banho de folhas”, que critica o preconceito contra religiões de matriz africana. As criações trouxeram estampas criadas pela artista Heloisa Ariadne.

Fonte: Mulher