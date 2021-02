Irritado com barulho de cachorro, homem atira em vizinha em prédio

Briga foi na garagem do apartamento, na Região Leste de Belo Horizonte.

Uma discussão entre vizinhos terminou com uma mulher de 40 anos baleada na noite desta quinta-feira (25), no bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte.

De acordo com a polícia, o homem reclamava dos latidos e dos arranhões que o cachorro dela dava na porta do apartamento vizinho. O animal é de pequeno porte. O síndico marcou uma reunião na garagem para resolver a situação, mas o morador chegou armado e atirou em direção à mulher. Leia também:

Após briga por cachorro, idoso de 82 anos mata vizinhos nos EUA

Briga de vizinhos motivada por sexo barulhento vira caso de polícia

Mulher denuncia vizinho ao flagrá-lo abusando de menina de 2 anos Um dos disparos acertou a perna dela. A mulher foi socorrida pela PM e deu entrada no Hospital João XXIII. O síndico não se machucou.

Depois do disparo, o suspeito fugiu a pé . De acordo com a PM, a vítima e o autor moram no último andar do prédio, um de frente para o outro. O homem havia se mudado há seis meses para o apartamento.