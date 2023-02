Irritado, Cláudio Castro deve sair do partido de Bolsonaro

Reprodução / CNN Brasil – 04.10.2022 Cláudio Castro ao lado de Bolsonaro

Cláudio Castro , governador do Rio de Janeiro , comunicou para aliados que não ficará mais no PL . O chefe do Executivo do estado estuda a possibilidade de ir para o PP . A possível saída dele acontecerá por conta do desacordo do governo estadual com o Partido Liberal.

De acordo com informações do coluna Guilherme Amado, do Portal Metrópoles, Castro lançou o nome de Rodrigo Bacellar (PL) para concorrer à presidência da Assembleia Legislativa do Rio. Porém, a sigla comandada por Valdemar Costa Neto resolveu nomear Jair Bittencourt, também do PL, para ser o adversário do ex-secretário de governo de Cláudio.

A eleição da mesa diretora acontecerá nesta quinta e Bacellar segue como favorito. No entanto, Castro tem articulado nos bastidores para evitar qualquer surpresa indesejável ao seu governo.

A guerra interna no PL não ocorre por acaso. Bacellar negociou a mesa diretora com partidos aliados e deixou seu próprio partido fora de cargos majoritários.

Cláudio Castro e o apoio a Pacheco

Outro ponto que mostra a desunião entre Castro e PL é o apoio do governador do Rio para Rodrigo Pacheco derrotar Rogério Marinho, seu correligionário. A informação foi dada pelo Portal Uol.

Segundo o site, Castro ligou para senadores e destacou a importância de Pacheco vencer a eleição à Presidência do Senado.

O comportamento de Cláudio não foi bem visto dentro do próprio partido e a tendência é que ele deixe a sigla em breve.

Fonte: IG Política