Irritada com ensaio nu, Cristina Mortágua processa revista Sexy e ganha 100 mil

Na noite desta terça-feira (10) aconteceu a formação de mais uma roça em “A Fazenda 12”. Jojo Todynho , Jakelyne Oliveira, Lucas Selfie e Raissa Barbosa estão na berlinda desta semana. Durante o programa, Biel voltou a criticar a autora de “Que Tiro Foi Esse” e contou sobre o preconceito que já sofreu.

A votação em detalhes

Para o desespero da maioria dos peões, Biel não só conquistou o título de Fazendeiro da semana, como também ganhou um poder extra ao vencer uma prova patrocinada pelo AliExpress na segunda-feira (9). Como Fazendeiro, o cantor indicou Jojo, alegando que a peoa já o ameaçou fisicamente, além de voltar a citar que sofre preconceito.

“Por ela também ter vindo do funk, criei uma expectativa e tal… Esse ódio gratuito, esse comportamento dela para comigo acabou me remetendo a um certo tipo de preconceito que eu vivi no começo da minha carreira. Pelo meu estereótipo, por ter vindo de onde vim… Eu não sei. Mas vivi, passei por isso, só eu sei”, justificou Biel. “Queria ver se fosse da minha parte esse comportamento para com ela, se estariam passando a mão na minha cabeça”, questionou.

Lipe votou em Mateus Carrieri; Mariano votou em Mirella; Lidi Lisboa votou em Mateus; Jojo Todynho votou em Jakelyne Oliveira; Raissa Barbosa votou em Mateus; Lucas Selfie votou em Jakelyne; Tays Reis votou em Raissa; Jakelyne votou em Mateus; Stéfani Bays votou em Mateus; Mateus votou em Raissa, e Mirella votou em Tays.

Com cinco votos, Mateus Carrieri foi o segundo roceiro escolhido. O ator puxou Lucas Selfie . Selfie, detentor do poder vermelho, que recebeu de Mirella, indicou Jake. Mas isso mudaria com o poder que Biel ganhou na prova do AliExpress. O cantor tirou Mateus da roça e, no lugar do ator, colocou Raissa.

Mirella, que venceu a Prova de Fogo do último domingo (8), decidiu ficar com a chama verde, o que fez com que a peoa ganhasse R$ 20 mil caso deixasse a sede sem água encanada por 48 horas — e ela aceitou.

Amanhã é Prova do Fazendeiro e um deles, além de escapar roça, será o novo líder da casa. Menos Selfie, que foi vetado por Jake.