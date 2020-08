IRRESPONSABILIDADE PÚBLICA: casos de Covid-19 disparam em São Mateus

Na semana em que passou a fazer parte do Risco Alto da Matriz do Governo do Estado, o município de São Mateus está passando pela pior fase desde o início da pandemia da Covid-19. Foram confirmados 1.636 casos de coronavírus, 43 óbitos e 2.297 casos de investigação.

Os casos confirmados estão crescendo a cada dia, igualmente a quantidade de óbitos, que dobraram no mês de julho e a população está assustada, pois não está vendo ações concretas por parte da Prefeitura.

A taxa média de isolamento é de 44,31% e São Mateus está entre as piores do Norte do Estado. A ocupação de leitos no Hospital Roberto Silvares está em 96,15% para enfermaria e 83,33% para UTI. Os dados estão no Painel Covid do Governo do Espírito Santo.

A população não está respeitando as regras do isolamento. É comum pelas ruas e avenidas da cidade, pessoas sem máscaras e também bares e restaurantes descumprindo os horários estabelecidos e sempre lotado de clientes.

Ana Maria, 56 anos, moradora do Sernamby, relata que não adianta ligar pedindo fiscalização: “Estou cansada de ligar, pois nunca os fiscais vêm atender a nossa solicitação”. Maria disse ainda que torce que a Prefeitura tome as providências e coloque fim nas inúmeras aglomerações de pessoas que acontecem com frequência.

O bairro Sernamby é a segunda localidade com maior quantidade de casos, 142 casos e 3 óbitos, ficando atrás apenas do Balneário de Guriri, que já contabiliza 350 positivações e 8 mortes.

Um comerciante do centro da cidade relatou à reportagem do FA NOTÍCIAS na manhã deste sábado (08) que está satisfeito com a abertura do comércio aos sábados, em especial a este, devido ao dia dos pais. Mas, ao mesmo tempo, o empresário demonstra preocupação, pois com a mudança de risco no mapa da Secretaria Estadual de Saúde, o comércio voltará a sofrer restrições.

Em tom de desabafo e de pessimismo, o empresário contou com a voz embargada: “Só o comércio que é culpado pelo aumento do coronavírus? Cadê os mais de R$ 15 milhões que o Governo Federal repassou a Prefeitura de São Mateus? Aonde foram aplicados? Cadê a fiscalização?, só nós que temos que pagar esta conta?”.

Um outro empresário, que preferiu não se identificar também questionou as ações feitas pelo poder público local. Novamente eles (Prefeitura) vão instalar tendas em frente a agência da Caixa Econômica? Só sabem fazer isso, finalizou.

OUTRO LADO:

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, mas até o momento não obteve resposta. Assim que tivermos uma resposta, atualizaremos a matéria.