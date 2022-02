Irmãs de Tiago têm pouco contato com Silvio Santos, entenda a racha

Reprododução/Instagram Tiago Abravanel com a mãe e as irmãs

No vídeo de apresentação de Tiago Abravanel ao entrar no “BBB 22”, ele já havia deixado no ar que sua família não era “aquela que o Brasil conhecia”. O que intrigou o público. Após a conversa da última madrugada com Rodrigo Mussi, na qual o ator revelou que sua relação com o avô, Silvio Santos, é distante , quem havia prestado atenção à fala inicial, ligou os pontos. Precisou nem da ajuda dos universitários para entender que há uma divisão no clã Abravanel.

A distância não ocorre somente com o brother. Suas sisters na vida real também não tiveram muita convivência com o avô famoso. Também filhas de Cintia Abravanel, a primogênita de Silvio, de seu primeiro casamento com Cidinha Abravanel (morta em 1977, de câncer), Lidia e Vivian também não tiveram o avô presente em suas vidas.

Alguns fatores foram cruciais para isso. O segundo casamento de Silvio, com Iris Abravanel (no início, Cintia e ela não se davam bem), e o trabalho do apresentador, que pouco parava em casa. Além disso, Tiago e as irmãs foram criados mais distantes das quatro tias mais novas, filhas de Iris.

Ligia, a neta número 1, trabalha com Tiago em suas empresas e faz campanha pelo irmão no “BBB 22”. Casada e mãe de dois filhos, bisnetos de Silvio, ela mantém apenas uma foto do avô em seu feed no Instagram, com umja homenagem.

“Sempre me perguntavam como é ser neta do Silvio Santos? Ele é legal? A casa dele é grande? Ele te dá muito presente? Ele é igual é na TV? Perguntas bem estranhas para se responder, pois para mim ele é simplesmente meu avô, um cara que sempre trabalhou muito e que eu via muito, muito pouco, muito provavelmente, bem menos do que você que está lendo isso vê ou está com o seu avô, infelizmente. A realidade é que eu só tive ideia de quem era o Silvio Santos, o meu avô, quando em um domingo a noite de pijama em casa assistindo o vovô na tv caindo em um tanque cheio de água eu cai no choro porque escutava o condomínio inteiro rindo do meu avô pagando mico na televisão. Naquele dia eu entendi o tamanho do Silvio Santos. Porque ali, todas aquelas pessoas não estavam rindo do meu avô, eles estavam rindo do Silvio, o apresentador da TV, aquele cara que estava ali na televisão para fazer o Brasil todo rir e se divertir todo domingo”, escreveu ela, no último aniversário do Dono do Baú.

Vivian, a outra neta de Silvio e irmã de Tiago, é diretora da empresa de pijamas dele, e também casada e mãe de dois bisnetos do apresentador. Entre as fotos que publicou, há uma de Silvio com sua mãe e irmãos. Há mais registros, porém, de seu Ayres, o avô paterno, já falecido, com quem os netos tiveram mais intimidade.