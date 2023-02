Irmãos são resgatados com vida após 17 horas nos escombros

A imprensa internacional conta que estes irmãos passaram 17 horas debaixo dos escombros antes de serem resgatados com sucesso pelas equipes no local.

Nas redes sociais, estão circulando imagens que mostram uma impressionante história de sobrevivência. Uma menina síria de sete anos protegeu o irmão mais novo após ficarem soterrados pelo terremoto que atingiu a região central da Turquia e parte do país.

Numa publicação nas redes sociais, o representante das Nações Unidas, Mohammad Safa, também destacou a imagem. “A menina de sete anos, que manteve a mão na cabeça do seu irmão mais novo para o proteger enquanto eles estiveram sob os escombros durante 17 horas, está em segurança. Não vejo ninguém compartilhando. Se ela estivesse morta, todos compartilhariam”, acusou no Twitter.

De acordo com Safa, as crianças ficaram presas por 17 horas e foram retiradas com segurança.

Esta história, que ocorreu na Síria, acontece já depois de um recém-nascido ter, também, sido retirado dos escombros com vida. De acordo com os relatos que têm sido partilhados sobre essa história, o bebê nasceu ainda debaixo do restava do prédio onde habitava – embora a mãe não tenha resistido aos ferimentos.

Contas feitas, são já mais de 9.504 as vítimas mortais derivadas do forte sismo de magnitude 7,8 que atingiu, na madrugada de segunda-feira, os territórios da Turquia e da Síria.

While under the rubble of her collapsed home this beautiful 7yr old Syrian girl has her hand over her little brothers head to protect him.

Brave soul

They both made it out ok. pic.twitter.com/GrffWBGd1C

— Vlogging Northwestern Syria (@timtams83) February 7, 2023