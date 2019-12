Irmãos gêmeos entram em rio e um deles morre afogado em São Mateus

Desconfiado de que estaria sendo traído pela mulher, um homem identificado pelas iniciais J.L.S.L., de 24 anos resolveu pôr fim ao relacionamento e jogou os pertences dela para o lado de fora da casa onde moravam. O caso aconteceu na madrugada deste sábado, em Guriri. A mulher, de iniciais V.B.R., de 38 anos disse que tudo foi invenção do companheiro.

O caso está sendo tratado na Lei Maria da Penha pelo fato de o homem ter ofendido a mulher moralmente. Foi preciso a presença de uma guarnição da Companhia da Polícia Militar de Guriri para que as providências fossem tomadas e o caso foi parar na Delegacia da Polícia Civil.

De acordo com a ocorrência lavrada pelos policiais, eles foram acionados pela mulher alegando que seu companheiro havia a colocado para fora de casa onde moravam na Rua 13, Lado Norte de Guriri, juntamente com seus pertences.

No local os policiais mantiveram contato com o acusado que informou que sua companheira de prenome Valmira o estava traindo. Já a vítima, por sua vez disse aos policiais que o companheiro ingeriu bebida alcoólica em chegou em casa alterado, inventando a história de que estava sendo traído, xingando-a de vagabunda.

Diante da situação restou aos policiais leva o casal para a Delegacia, sendo a mulher no compartimento do carona da viatura e o acusado, algemado, no cofre.