Irmão mata irmã com cavadeira em Jaguaré, Norte do ES

O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado sendo devorado por urubus, no interior de Pedro Canário, na manhã desta quarta-feira.

Os policiais da Companhia da PM de Pedro Canário foram acionados para verificar o achado de um corpo na estrada do meio que liga a sede do município ao Distrito de Cristal do Norte.

Quando chegaram ao local depararam com um monte de urubus devorando o corpo. Eram 10h17 quando a cena de filme de terror foi constatada pelos policiais que solicitaram a presença da perícia que removeu o corpo para o Serviço Médico Legal, em Linhares. Pelos documentos encontrados com a vítima, ela foi identificada pelas iniciais R. da C.R. O local onde o corpo foi encontrado, em meio a um bando de urubus, é conhecido como Estrada do Meio, próximo à BR-101.