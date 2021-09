Redação João Bidu Irmão gêmeo astral: você conhece o seu? Confira!

Você já parou para pensar que em algum lugar pode existir alguém com um mapa astral superparecido com o seu? O irmão gêmeo astral é uma pessoa que possui características, personalidade e atitudes similares à sua! E nada disso é coincidência, viu?

Irmão gêmeo astral: gostos iguais, futuros diferentes

Quando uma pessoa nasce no mesmo local, dia e hora que você, é provável que ela seja seu irmão gêmeo astral. Mas, apesar de serem muito parecidos em seus instintos e gostos pessoais, as pessoas com mapas astrais idênticos não seguirão necessariamente o mesmo caminho. Cada ser é único e, mesmo com influências astrais, pode tomar diferentes decisões sobre futuro, carreira, estudos, amizades… Alguns sites oferecem ferramentas que podem auxiliar um indivíduo a encontrar seu irmão gêmeo astral, mas não é nada fácil! É preciso que todo seu mapa se alinhe com o da outra pessoa, ou seja, ela precisa ter nascido ao mesmo tempo que você. Qualquer diferença de horário pode causar mudanças significativas em um mapa, alterando características importantes como o ascendente , Lua ou outros planetas.

O Mapa Astral: descubra seu signo solar, ascendente e Lua

Você viu?

Se você ainda não conhece seu mapa astral, o Mapa Astral personalizado mostra certinho qual é seu signo lunar , o ascendente , e ainda confirmar o signo solar. A confirmação é importante pois, em alguns anos, o Sol pode entrar com dias de antecedência ou atraso em determinado signo!

