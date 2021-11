Irmão de Rodrigo Faro se envolve em acidente de carro e posta fotos machucado

Reprodução/Instagram Danilo Faro se envolve em acidente

O empresário Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro, sofreu um acidente de carro na madrugada de hoje (27), no cruzamento da Rua Augusta com a Alameda Jaú, em São Paulo. Ele desabafou nas redes sociais sobre o ocorrido e diz que está bem. O empresário fraturou duas costelas e recebeu 12 pontos na testa.

Danilo afirmou que voltava para casa após comemorar o aniversário da academia que frequenta e que não tinha bebido. ” Estava sozinho no meu carro, no cruzamento da Rua Augusta com a Alameda Jaú aqui em São Paulo, quando um carro em altíssima velocidade, que varou o sinal vermelho me atinge em cheio, bem na porta do meu lado”, afirmou no Instagram.

Depois da batida, Danilo afirmou que não viu mais nada. “Não sei como o carro parou, só tive a sensação de que aquele carro rodando era interminável e que eu tinha de verdade morrido. Fiquei inconsciente por alguns minutos, sem falar coisa com coisa, até que um anjo chamado Gisela, abriu a porta do meu carro e ficou segurando minha mão, até que eu recobrasse a consciência e voltasse a respirar”, narrou.

Segundo o empresário, o momento foi presenciado por diversas pessoas que afirmam que o outro carro estava em alta velocidade e ultrapassou o farol vermelho. Com isso, Danilo fez um apelo nas redes sociais: “Se você beber, não dirija, não coloque a sua vida e a vida dos outros em perigo. Eu de verdade poderia não estar mais aqui tamanha violência da batida”.

Por fim, Danilo agradeceu as mensagens de carinho e por estar estável. “Se me perguntarem como estou, eu vou responder: estou feliz! Estou VIVO! Nasci de novo e tenho a certeza de que Deus e Nossa Senhora me deram uma nova chance. Aos meus amigos e seguidores eu agradeço as mensagens de carinho e força. Vida que segue! Em breve estarei bem, recuperado e comemorando a vida nova com a qual eu fui agraciado”, finalizou.

Nos comentários, o empresário recebeu diversas mensagens de apoio de colegas e admiradores. “Graças a Deus você está bem”, escreveu Solange Couto. Raul Gazolla afirmou que o relato de Danilo é “incrível”. “Não sei como ainda acontecem tantos acidentes por conta da imprudência e irresponsabilidade desses seres que bebem e se acham capazes de dirigir! Que bom que você está bem. Fique com Deus!”, acrescentou. “Meu amor, que susto! Deus foi seu escudo”, afirmou Fabiana Karla.