Irmão de Luciano Huck posa com noivo e critica Bolsonaro

A quaretena não parece ter evitado que ator americano Josh Lucas traísse sua então esposa. A escritora Jessica Ciencin Henriquez acusou o astro de filmes como “Psicopata Americano”, “Hulk” e “Uma Mente Brilhante” de traição durante o isolamento social. Ela expôs tudo em suas redes sociais e afirmou que o relacionamento do casal acabou de vez.

Ludmilla ameaça levar o perfil que a ameaçou de traição à delegacia

Michael Loccisano/Getty Images for DKC/O&M Jessica Ciencin Henriquez e Josh Lucas





“Ex-maridos e ex-mulheres são ex-maridos e ex-mulheres sempre por um motivo. Ter um filho com alguém faz com que você queira perdoá-lo mais do que normalmente estaria disposto a fazer, faz você acreditar que eles são melhores do que são. Mas é preciso ser uma pessoa de merda para trair sua parceira (correção: agora ex-parceira) no meio de uma pandemia. Obrigado por me lembrar por que eu te deixei em primeiro lugar”, desabafou.

Leia também: Modelo expõe supostas mensagens de traição que teria recebido de Marcos Mion

Essa não é a primeira separação do casal. Jessica e Lucas foram casados pela primeira vez de 2012 a 2014. Recentemente, os dois, que são pais de Noah Rev, de 7 anos, haviam se reconciliado.

Mas o relato da escritora sobre a atitude do ex-parceiro colocou novamente um fim no relacionamento. Jessica ainda terminou o desabafo com uma mensagem de apoio para outras mulheres:

Leia também: Rafa Kalimann conta que descobriu traição do ex pela amante: “Muito dificil”

“Eu mereço melhor que isso. Nosso filho merece melhor que isso. E, sim, eu estou divulgando isso publicamente porque há muitas mulheres aceitando muito menos do que elas merecem porque há crianças na foto. Você não é estúpida por ter esperança, por acreditar que as pessoas podem mudar”, publicou.

Exes are exes for a reason. ? pic.twitter.com/rIRQw7QLDK — Jessica Ciencin Henriquez (@TheWriterJess) May 29, 2020





Exes are exes for a reason. ? pic.twitter.com/rIRQw7QLDK — Jessica Ciencin Henriquez (@TheWriterJess) May 29, 2020