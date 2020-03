Irmão de Luciano Huck, Fernando Grostein, se casará com o namorado

Pelo jeito, o medo de perder o emprego afeta todo mundo. Faz anos que Ratinho anima as noites no SBT e é uma das figuras mais conhecidas da emissora. Mesmo assim, confessou em entrevista a Eliana que tem medo de ser demitido pelo patrão, o próprio Silvio Santos.

arrow-options Reprodução/Instagram Ratinho revela que tem medo de ser despedido e fala de negócios fora da televisão

“Morro de medo do Silvio Santos me mandar embora, eu já falei isso para ele uma vez. Mas ele me disse que, por enquanto, não vai me mandar. Então eu estou tranquilo”, contou Ratinho à colega de emissora.

O apresentador foi o entrevistado do Programa Eliana do último domingo (8). A loira foi até a fazenda de café que o apresentador tem no interior de São Paulo. Por lá, além de participar dos famosos quadros da atração e andar de trator, o astro da televisão também falou sobre a vida fora das telinhas.

Por mais que tenha medo de ir parar na rua, Ratinho está garantido caso isso ocorra. Ele é dono de 13 fazendas espalhadas pelo país e possui um hotel próximo ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Para construir esse império, ele conta que a carreira artística foi essencial: “A televisão me deu tudo, depois que eu vim para São Paulo”. E não para por aí, o apresentador ainda está estruturando um negócio em Brasília e outro no México.