Irmão de Cid Moreira morre aos 89 anos: “Perdi uma parte de mim”

Instagram Célio e Cid Moreira

Morreu na quinta-feira (02), aos 89 anos, o locutor Célio Moreira. A informação foi confirmada pela assessoria do irmão mais velho do jornalista, Cid Moreira. A equipe informou que Célio passou por uma cirurgia há poucos dias em decorrência de um câncer no intestino e não resistiu ao pós-operatório.

Enquanto Cid Moreira fez sucesso na bancada do “Jornal Nacional”, Célio se destacou como locutor no “Fantástico”. Ele fez a voz da Zebrinha, personagem que informava o resultado da loteria esportiva nos anos 80. Ele também deu voz ao “Sombra”, locutor do “Jornal de Vanguarda”.

Em seu perfil oficial no Instagram, Cid Moreira lamentou a perda do irmão e celebrou os momentos que viveram. “Perdi uma parte de mim. Meu irmão foi meu melhor amigo, parceiro de bons momentos. Célio cumpriu seu papel aqui na Terra. Foi um grande ser humano. Profissional talentoso, brilhou em importantes canais de comunicação. Vá com Deus, meu irmão, um dia nos encontraremos novamente. Meus sentimentos a minha cunhada”, escreveu o jornalista.