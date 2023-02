Irmã de governador de RR é alvo de ação contra comércio ilegal de ouro

Reprodução/Facebook/Antonio Denarium Vanda Garcia e o irmão, o governador de Roraima Antonio Denarium

Vanda Garcia de Almeida , irmã do atual governador de Roraima , Antonio Denarium (PP), é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro orindo do ouro ilegal na região nesta sexta-feira (10).

Ainda durante a madrugada, agentes da PF foram à casa de Vanda Garcia, no bairro São Vicente, na zona Sul. Por enquanto, não há ligações ou envolvimento com o governador do estado.

Além da irmã, outros parentes do governador também estão sendo alvos da buscas da PF. Antonio Denarium (PP) ainda não se pronunciou sobre o caso.

A corporação deve cumprir oito mandados de busca e apreensão, assim como de bloqueio de bens, em Roraima e Pernambuco.

O objetivo desta operação é encontrar a organização criminosa que lucra com a lavagem de dinheiro. Segundo apurações da PF, os suspeitos podem estar envolvidos no esquema que teria movimentado R$ 64 milhões no período de dois anos.

“Análises da PF indicaram envolvimento do passageiro com outros suspeitos já investigados em outros procedimentos e conseguiram revelar um esquema que teria movimentado R$ 64 milhões em pouco mais de dois anos”, diz a PF.

Segundo a PF, o dinheiro é oriundo de compra e venda de ouro ilegal. Suspeitos são investigados pelo uso de empresas de fachada para dar aspecto de legalidade às transações financeiras.

“Suspeitos receberiam valores de diversos financiadores pelo Brasil e sacariam ou transfeririam os valores para pessoas e empresas no estado de Roraima, as quais seriam responsáveis pela compra de ouro ilegal.”

Fonte: IG Política