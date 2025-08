Iriny quer conscientização sobre jogos de azar em escolas

A deputada Iriny Lopes (PT) quer incluir no Plano Estadual de Educação (PEE) diretrizes para mostrar a crianças e adolescentes sobre os riscos de jogos de azar e apostas. Conforme a Indicação Parlamentar 961/2025, enviada ao Poder Executivo, as medidas deverão tratar de conscientização sobre os malefícios, desenvolvimento de atividades educativas e incentivo ao diálogo entre escola, família e sociedade acerca do tema.

Para a deputada, na atualidade verifica-se fácil acesso às tecnologias e à internet e ampla divulgação de plataformas de apostas e jogos, expondo crianças e adolescentes a conteúdos que, disfarçados de entretenimento, têm alto potencial de vício. A mensagem alerta ainda para os impactos na saúde mental, prejuízos nas relações interpessoais e queda no rendimento escolar, além do desencadeamento de comportamentos compulsivos.

“É papel do Estado promover ações preventivas no ambiente escolar, utilizando o espaço educativo como instrumento de conscientização”, afirma. Por isso, ela defende que no Plano Estadual de Educação sejam incluídas estratégias pedagógicas para alertar sobre os perigos envolvendo os jogos de azar e desenvolver o senso crítico e autocontrole nos estudantes.

“A presente indicação tem, portanto, por finalidade prevenir condutas nocivas entre crianças e adolescentes capixabas, por meio da educação e do engajamento comunitário, contribuindo para a formação de indivíduos mais conscientes, saudáveis e protegidos dos riscos sociais associados ao vício”, complementa.

Instituído pela Lei 10.382/2015, o atual PEE/ES conta com as seguintes diretrizes: a erradicação do analfabetismo; a universalização do atendimento escolar; a superação das desigualdades educacionais; a melhoria da qualidade da educação; a formação para o trabalho e cidadania; a promoção da gestão democrática; a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica; e a valorização dos profissionais da área.

Fonte: POLÍTICA ES