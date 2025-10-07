Connect with us

Política

Iriny propõe suporte para alunos com transtorno de aprendizagem

Published

6 horas ago

on

A deputada Iriny Lopes (PT) quer criar um programa para estudantes com dificuldade de aprendizagem das habilidades escolares. Diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos educandos com transtornos específicos estão previstos no Projeto de Lei (PL) 528/2025, que cria um programa estadual de atendimento educacional especializado.

O projeto define, entre os transtornos a serem incluídos no programa aqueles que afetam a aprendizagem das habilidades escolares, como Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno de Tique Motor, Transtorno da Fala e Dislexia.

Diagnóstico

Entre os objetivos do programa estão a identificação precoce de transtornos; o apoio educacional especializado na rede de ensino regular; e o monitoramento do aprendizado e da saúde do educando em três eixos: família, educadores e especialistas em saúde.

Para isso, o programa buscará garantir o aprimoramento constante dos profissionais da rede escolar, com a oferta de formações continuadas para professores, educadores e demais profissionais da educação, além de apoio às famílias dos educandos diagnosticados com transtornos.

A proposta também estabelece que o diagnóstico dos transtornos deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar da rede pública de saúde, composta por médicos especializados em neurologia, fonoaudiólogos, psicólogos e psicopedagogos.

Na justificativa do texto, Iriny alerta para o risco de abandono escolar de alunos com dificuldades de aprendizagem não identificadas e tratadas precocemente. Também considera as barreiras em áreas de maior vulnerabilidade social, onde “o acesso a diagnósticos precoces e a profissionais especializados (psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos) é limitado”.

A deputa ainda observa que “ao investir na identificação e intervenção precoces, o programa visa minimizar as consequências negativas dos transtornos, potencializar o desenvolvimento das habilidades escolares e promover a inclusão plena dos educandos, garantindo que o direito à educação seja uma realidade para todos.”

Andamento

O projeto ainda será lido e avaliado pelas comissões parlamentares de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Saúde, de Educação e de Finanças e seguirá para votação em plenário.

Se sancionada, a lei entra em vigor na data de publicação em diário oficial.

Acompanhe a análise do PL 528/2025

Fonte: POLÍTICA ES

São Mateus

São Mateus9 horas ago

Operação Disruptio apura fraudes em licitações e Polícia Federal cumpre mandados em São Mateus

Ação policial resultou no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão e nove ordens de bloqueio de bens e...
São Mateus18 horas ago

Policiais penais ficam feridas em acidente na BR-101 em São Mateus

Duas policiais penais e um homem ficaram feridos em um acidente envolvendo dois carros no km 63 da BR-101, em...
São Mateus1 dia ago

Governo do Estado e Prefeitura unidos pela solução definitiva da água em São Mateus

O Governo do Estado reafirma seu compromisso inabalável com o desenvolvimento e a qualidade de vida da população de São...

Regional

Regional14 horas ago

Festival do Camarão com mais de 30 pratos e shows agita Conceição da Barra

Com apoio da Suzano, evento gastronômico começa nesta quinta-feira e contará também com atrações musicais nacionais e locais O 10º...
Regional14 horas ago

Bebê de 7 kg nasce de parto normal no ES, tem lesão no braço e mãe leva mais de 50 pontos

Alderico nasceu sem respirar e ficou internado dez dias em maternidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Após o...
Regional1 dia ago

Ônibus Rosa leva atendimento e conscientização a mulheres de Jaguaré

Iniciativa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha ofereceu suporte multidisciplinar e orientações à população sobre diferentes tipos de...

Estadual

Estadual7 horas ago

Parque Cultural Casa do Governador recebe Vale Música Jazz Band e Os Garotin

No dia 15 de outubro, acontecerá o concerto “Vale Música Jazz Band convida Os Garotin”, às 19h30, no Parque Cultural...
Estadual7 horas ago

Parlatório virtual será instalado no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha

Mais uma sala de parlatório virtual será implementada no sistema prisional do Espírito Santo. Uma parceria entre a Secretaria da...
Estadual7 horas ago

Mais de 80% dos municípios capixabas ganham destaque em transparência e governança pública

A Secretaria de Controle e Transparência (Secont) participou, nesta terça-feira (07), da cerimônia de lançamento do Ranking Capixaba de Transparência...

Nacional

Nacional14 horas ago

VÍDEO | Traficante descobre traição e corta os cabelos da mulher com faca

Olheiros do traficante seguiram a mulher, roubaram o celular dela e descobriram a traição Um vídeo que circula nas redes...
Nacional14 horas ago

Cárcere privado | Mulher deixa pedido de socorro em rolo de papel higiênico

Vítima de violência doméstica escreveu endereço e pedido de ajuda no banheiro de um estabelecimento em Gaspar (SC); polícia conseguiu...
Nacional1 dia ago

VÍDEO | Boazudas e galãs protagonizam UFC em famoso bar

Salvador, a terra do axé e das baladas quentes, virou ringue de luta livre neste domingo (5) à noite, quando...

Policial

Policial8 horas ago

Polícia Militar apoia operação da PC e apreende drogas, munições e arma em Castelo

Na manhã desta terça-feira (07), a Polícia Militar prestou apoio à Polícia Civil em uma operação de busca e apreensão...
Policial8 horas ago

Armas e drogas são apreendidas por policiais do 12º BPM em Linhares

Na tarde desta segunda-feira (06), militares do 12º Batalhão da Polícia Militar realizaram duas importantes ações de combate ao tráfico...
Policial10 horas ago

Polícia Militar realiza apreensão de drogas em diferentes bairros de Guarapari

Na segunda-feira (06), o 10º Batalhão da Polícia Militar realizou ações distintas de combate ao tráfico de drogas em Guarapari,...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento8 horas ago

Heloisa Périssé relembra ‘Sob Nova Direção’ e celebra reencontro com elenco: ‘Pra vida.’

Heloisa Périssé, de 59 anos, despertou nostalgia nesta terça-feira (7) ao publicar uma foto com o elenco de Sob Nova...
Entretenimento10 horas ago

Bella Campos curte passeio de barco e se declara ao Rio: ‘Valeu a pena vender tudo’

A atriz Bella Campos, de 27 anos, encantou os seguidores ao publicar novas fotos de biquíni nesta segunda-feira (6). Nas...
Entretenimento12 horas ago

Maíra Cardi e Thiago Nigro renovam votos de casamento em festa luxuosa: ‘5 dias’

A coach Maíra Cardi e o influenciador de finanças Thiago Nigro renovaram os votos de casamento em uma elegante celebração...

POLÍTICA

Política6 horas ago

Assembleia aprova melhorias para carreiras de auditor e delegado

Os deputados aprovaram dois Projetos de Lei (PLs) do Executivo que concedem melhorias financeiras para servidores estaduais. Os beneficiados são...
Política7 horas ago

Comissão aprova inclusão de práticas integrativas na rede pública de saúde

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa (Ales) aprovou, em reunião nesta terça-feira (7), o Projeto de Lei...
Política8 horas ago

Proposta inclui pós-graduação entre atividades da Escola do Legislativo

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa (Ales) passará a ministrar cursos presenciais, a distância e híbridos de pós-graduação, além...

Esportes

Esportes1 dia ago

Éverton Ribeiro revela diagnóstico de câncer na tireoide

O jogador do Bahia anunciou nas redes sociais que passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (4/10) Everton Ribeiro, camisa 10...
Esportes2 dias ago

Cruzeiro tropeça em casa e empata com o lanterna Sport no Mineirão

Em uma partida que prometia consolidar sua posição no G-4, o Cruzeiro decepcionou sua torcida neste domingo, ao empatar em...
Esportes2 dias ago

Ceará vence Santos por 3 a 0 e agrava crise alvinegra no Brasileirão

Em uma tarde inspirada na Arena Castelão, o Ceará não tomou conhecimento do Santos e goleou a equipe paulista por...

