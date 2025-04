Irete Baba valoriza os movimentos das danças negras ancentrais

Quatro apresentações marcam o início do circuito que passará por Pinheiros, Vitória, Linhares e Mucurici. No roteiro da companhia, além de muita dança e técnica, a valorização da ancestralidade é o ponto alto do espetáculo, com direção geral da coreógrafa Fabiana Alves, que por meio do Núcleo Estrelas da Dança desenvolve o projeto.

Idealizado pela coreógrafa e diretora artística Lalau Martins, a proposta, HOPE – Identidade Ancestral é um projeto contemplado no edital de artes cênicas – 10/2023 – de montagem de espetáculo o “IRETI BABA”, quer dizer na língua Iorubá – ESPERANÇA ANCESTRAL.

Segundo Lalau, dez dançarinos integram o espetáculo “IRETI BABA”, que “traz em sua narrativa movimentos corporais das danças negras ancestrais, modernas e contemporâneas, onde os intérpretes mergulharam nas suas próprias histórias ancestrais. Para tal utilizamos as técnicas de movimentos da bailarina, coreógrafa, escritora, ativista social e antropóloga Katherine Dunhun”, explicou.

A diretora artística destacou que a técnica por ela desenvolvida é um léxico coerente de estilos africanos e do caribe movimentando um torso flexível e coluna vertebral, pélvis articuladas e isolamento dos membros, numa estratégia polirritmia de mover integrado as técnicas de Ballet e dança moderna.

“A força e a beleza da dança negra contemporânea, com influências do Dancehall e das danças urbanas estão presentes nesta performance. Os movimentos integraram tradição e modernidade em uma celebração cheia de esperança para a população negra e periférica”, declarou Lalau.

Equipe técnica.

1. Fabiana Alves de Oliveira: direção geral/Produção Executiva; 2. Laudeni Sales Martins Função: coreógrafa/direção artística; 3. Nathalia Alves: intérprete; 4. Suzanny Lima: intérprete; 5. Louyse Alves: intérprete; 6. Heloisa Cani: intérprete; 7. Natálya Souza: intérprete; 8. Anyely Rodrigues: intérprete; 9. Anny Dharlls: intérprete; 10. Gabrielle da Costa: intérprete; 12. Alana Ferreira: intérprete; 13. Letícia Aguilar: intérprete; 14. concepção e operação de luz: Mayte Hensso; 15. Assessoria de impressa: Carlos Magno Martins; 16. Coordenação: Regina Alves; 17. Operação de som: Isabelly Oliveira; 18. Gestão financeira: Renan Oliveira; 19. Designer e Comunicação: Jhonatan Medeiros; 20. Concepção do figurino: Lalau Martins; 21. Confecção de figurino: Varal da Lalau; 22. Concepção e produção musical: MFive; 23. Registros fotográficos e vídeos: Vinicius Santiago; 24. Cenário: Maytê Hensso; 25. Assistente técnico: Nélio Lima; 26. Assistente técnico: Claudinei Souza; 27. Realização: Associação Cultural De Capoeira Semente Da Terra e Núcleo Estrelas Da Dança; 28. Produção Cultural: E3E4 Produções e Eventos.