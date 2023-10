Irã pede que Estados Unidos controlem Israel

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã instou, nesta sexta-feira (13), o governo dos Estados Unidos a fazer esforços para “controlar Israel”, sob pena de o conflito Israel-Palestina se converter numa guerra regional. Destruir Gaza, avisou Hossein Amir-Abdollahian, em Beirute, “é um erro grave”.

“A América quer permitir que Israel destrua Gaza e isso é um erro”, afirmou Amir-Abdollahian.

“Se os americanos querem impedir o desenvolvimento da guerra na região, devem controlar Israel”, acentuou o chefe da diplomacia iraniana. Na sequência da ofensiva de que foi alvo no passado sábado (7), Israel se propôs a erradicar o movimento radical palestino Hamas, que governa a Faixa de Gaza.

“Se os crimes israelitas não forem travados, não sabemos o que vai acontecer”, advertiu o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros.

Ainda segundo Amir-Abdollahian, “a segurança e a paz no Líbano são importantes” para o regime dos ayatollahs, num momento em que cresce o receio de que o Hezbollah xiita libanês venha a constituir uma nova frente contra o estado hebraico.

O reacender do conflito Israel-Palestina causou já perto de três mil mortos em ambos os lados e meio milhão de desabrigados na Faixa de Gaza.



Classificado como organização terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido, o Hamas tomou em 2007 o controle da Faixa de Gaza, após um conflito fratricida com a Fatah, movimento que domina a Autoridade Palestiniana e cujo poder está circunscrito à Cisjordânia.

Manifestação no Iraque

Milhares de pessoas promoveram manifestação nesta sexta-feira (13), em Bagdá, em apoio aos palestinos e contra os bombardeios israelitas na Faixa de Gaza, após o ataque do Hamas a Israel no sábado (7).

“Não à ocupação! Não aos Estados Unidos!”, gritavam os manifestantes na praça Tahrir, no coração de Bagdá.

Reunidos a pedido do líder xiita Moqtada Sadr, em apoio a Gaza e contra Israel, os manifestantes agitavam bandeiras da Palestina e do Iraque, enquanto uma enorme bandeira de Israel foi colocada no chão para que os manifestantes a pisassem, segundo um fotógrafo da agência de notícias AFP.

“Esta manifestação visa denunciar o que está acontecendo na Palestina ocupada, o derramamento de sangue e a violação de direitos”, disse à AFP Abou Kayan, organizador e membro do movimento liderado Sadr.

Em torno da praça Tahrir, o movimento de Moqtada Sadr impôs medidas de segurança rigorosas. As forças de segurança iraquianas foram destacadas em grande número para a área da manifestação.

Moqtada Sadr é um opositor do governo do Iraque, mas o movimento de apoio a Gaza se beneficia do suporte explícito do governo iraquiano. A defesa da causa da Palestina tem um amplo consenso no Iraque, um país predominantemente árabe e muçulmano.

Opressão

O governo do Iraque – apoiado por uma maioria parlamentar de partidos próximos ao Irã, aliado do Hamas – considerou que o ataque lançado sábado contra Israel foi o “resultado natural da opressão sistemática” a que os palestinos estão sujeitos “pela autoridade de ocupação sionista”.

Israel tem concentrado forças junto à Faixa de Gaza numa indicação de uma possível ofensiva terrestre, depois de ter bombardeado o território controlado pelo grupo islamita Hamas nos últimos dias.

A escalada no conflito foi desencadeada pela incursão sem precedentes do Hamas em Israel no sábado, matando civis e militares e fazendo mais de uma centena de reféns, levados para a Faixa de Gaza.

Desde então, o conflito provocou mais de 1,3 mil mortos do lado israelense. Mais de 1,5 mil palestinos morreram. Os bombardeios israelenses provocaram também mais de 423 mil desabrigados na Faixa de Gaza.

Fonte: EBC Internacional