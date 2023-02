Irã: alunas foram envenenadas para fechar escolas femininas

Reprodução/Iranintl Alunas envenenadas no Irã foram internadas

O Ministério da Educação do Irã anunciou neste domingo (26) que centenas de alunas foram envenenadas nos últimos meses por criminosos que queriam provocar o fechamento de escolas femininas no país.

Os envenenamentos começaram ainda em novembro do ano passado, sobretudo na cidade de Qom, de acordo com relatos divulgados na imprensa local. Os envenenamentos se deram por via respiratória, e muitas alunas chegaram a ser internadas.

Em 14 de fevereiro, os pais das meninas se manifestaram exigindo explicações. Na ocasião, o governo afirmou que o caso estava sendo investigado.

Neste domingo, o vice-ministro da Saúde, Younes Panahi, confirmou que os envenenamentos foram intencionais. “Descobriu-se que certos indivíduos queriam que todas as escolas, em particular as femininas, fechassem”, declarou. Por enquanto, nenhuma prisão foi anunciada.

Fonte: IG Mundo