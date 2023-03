IR: Receita antecipa liberação do programa de declaração para amanhã

Marcello Casal JrAgência Brasil – 21/03/2019 Receita antecipa download do programa do IR 2023

A Receita Federal informou nesta quarta-feira (8) que a liberação do download do programa do Imposto de Renda 2023 foi antecipada para esta quinta-feira (9). Antes, o prazo era o dia 15 de março.

Apesar da antecipação do programa, a entrega do Imposto de Renda só começará no dia 15 de março, como previsto. Segundo a Receita, a liberação do software traz facilidades para os contribuintes.

“Ao ter acesso às informações necessárias para a entrega da declaração, pode se organizar e juntar a documentação que for necessária. Além disso, deve evitar possíveis congestionamentos”, afirmou o órgão. O download poderá ser feito nesta página .

Os botões de entrega e transmissão só estarão disponíveis no dia 15 de março, assim como a liberação das informações pré-preenchidas. O prazo final para declaração do Imposto de Renda é o dia 31 de maio.

De acordo com a Receita, quem fizer a declaração antes tem mais chances de receber a restituição do Imposto de Renda nos primeiros lotes, assim com quem usar a declaração pré-preenchida e escolher o pagamento por Pix. A maior prioridade, porém, é contemplar idosos, contribuintes com alguma deficiência e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Fonte: IG ECONOMIA