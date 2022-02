IR 2022: Confira a relação de documentos necessários para a declaração

Marcelo Camargo/ABr Contribuinte no site da Receita Federal para declarar Imposto de Renda

Falta apenas um mês para que os brasileiros tenham que prestar contas com o Leão, preenchendo o programa do Imposto de Renda (IR). Tradicionalmente, o período de declaração começa em 1º de março e termina no fim de abril. A primeira etapa é a separação de documentos, o que pode ser feito desde já.

Quanto antes se organizar e enviar o formulário, mais chances o cidadão terá de receber logo a restituição, se tiver direito, sendo incluído em algum dos primeiros lotes.

Até 2021, eram obrigados a declarar: quem recebeu no ano anterior acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis; quem teve mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte; quem obteve ganho de capital, por exemplo com a venda de uma casa; além de proprietários de bens avaliados em mais de R$ 300 mil até 31 de dezembro. Para 2022, ainda não foram anunciadas mudanças.

Porém, mesmo quem não é obrigado a enviar pode preencher o formulário do IRPF para gerar uma restituição de imposto. Esse é o caso das pessoas que tiveram desconto em folha em meses específicos, mas ficaram abaixo do limite anual de isenção. Enviar a declaração ainda é uma solução para trabalhadores autônomos, já que documento pode ser usado como comprovante de renda em casos de empréstimos ou financiamentos.

É válido lembrar que, para ter direito a deduções de saúde e educação, é necessário ter recibos que comprovem as despesas e guardá-los por cinco anos.

Veja os documentos necessários para o IRPF 2022

Renda

Informes de rendimentos de salários, aposentadoria, pensão etc.

Informes de rendimentos de instituições financeiras, inclusive corretora de valores

Informes de rendimentos recebidos provenientes de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos de jurídicas

Informações e documentos de outras rendas, como pensão alimentícia, doações e heranças recebida no ano, dentre outras

Resumo mensal do livro caixa com memória de cálculo do carnê-leão; DARFs de carnê-leão

Bens e direitos

Documentos que comprovem a compra e venda de bens e direitos

Cópia da matrícula do imóvel e/ou escritura de compra e venda

Boleto do IPTU de 2021

Documentos que comprovem a posição acionária de cada empresa, se houver

Dívidas e ônus

Informações e documentos de dívida e ônus contraídos e/ou pagos no período

Renda variável

Controle de compra e venda de ações, inclusive com a apuração mensal de imposto

DARFs de renda variável

Informes de rendimento auferido em renda variável

Pagamentos e doações efetuados