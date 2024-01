IPVA, licenciamento e multas vão poder ser pagos por Pix no ES

O objetivo é possibilitar pagamento na hora e evitar a apreensão de veículos quando o motorista for flagrado em fiscalização de trânsito com licenciamento vencido, por exemplo

O pagamento de multas de trânsito, licenciamento de veículos e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Espírito Santo poderá ser feito via Pix a partir desta quarta-feira (17). A mudança na quitação dos débitos foi anunciada nesta terça-feira (16) pelo governador Renato Casagrande.

A medida implantada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) tem o objetivo de oferecer mais facilidade para o cidadão, ampliando as opções de pagamento desses débitos e agilizando a compensação, o que beneficia o andamento dos processos de veículos e a emissão do documento do Licenciamento.

Com o pagamento pelo Pix, que poderá ser feito 24 horas por dia em qualquer instituição bancária, a quitação do débito no sistema se dará em segundos. A novidade vai possibilitar que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) esteja disponível em até cinco minutos para a emissão no site do Detran e no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), se não houver qualquer impedimento.

O objetivo é evitar a apreensão de veículos quando o motorista é parado em abordagem de trânsito e está com débito de algumas das taxas em aberto. Para fazer o pagamento, o cidadão vai poder entrar no site do Detran, seguir os passos com as informações do veículo e o DUA gerado terá um QR Code para pagar via Pix.

Quando abordado por agentes de trânsito, você pode quitar sua dívida na hora, evitando apreensões e idas aos depósitos. Mais agilidade para a vida dos capixabas, disse Renato Casagrande.

Em 2023, cerca de 60% dos veículos que o Detran-ES foi obrigado a remover para os pátios em fiscalizações de trânsito foram devido ao Licenciamento vencido. A medida administrativa de remoção do veículo é estabelecida no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para quem conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado, que é uma infração gravíssima, com penalidade de multa de R$ 293,47 e sete pontos na habilitação do proprietário do veículo.

Como emitir o boleto