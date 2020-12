IPVA 2021 da Ferrari F8 Tributo dá para comprar um SUV bem equipado

Thiago Ventura Ferrari F8 Tributo foi comprada em uma loja de Belo Horizonte. Superesportivo veio para substituir o 488 GTB

O Governo de Minas Gerais revelou nesta semana a tabela de pagamento do IPVA 2021 MG , que terá uma redução média de 4,12% da base de cálculo adotada. O valor médio de pagamento de Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor ( IPVA ) é de R$ 612,54, porém, se o contribuinte for o proprietário de uma Ferrari F8 Tributo 2020, a conta vai ficar muito salgada.

Segundo tabela divulgada pela Secretaria de Fazenda de Minas Gerais , o superesportivo italiano é o que tem maior valor do imposto no estado. O modelo vai pagar R$ 119.334,78 de IPVA, superando a Ferrari FF 2016, que durante alguns anos foi o mais caro de Minas. Para esse proprietário, o IPVA vai ser um pouco mais em conta: R$ 115.797,60.

Uma unidade da Ferrari F8 Tributo foi vendida pela loja especializada em veículos de luxo AvantGarde Motors, de Belo Horizonte. O bólido na tradicional cor vermelha Rosso Corsa foi vendido por R$ 3.600.000 em plena pandemia de coronavírus. As fotos que abrem essa matéria são da AvantGarde, que atende clientes em todo o Brasil.

Ferrari F8 Tributo 2020: superesportivo em exibição na AvantGarde, em Belo Horizonte. (foto: AvantGarde)

A Ferrari F8 Tributo é o novo superesportivo com motor traseiro intermediário que representa a expressão da berlinetta clássica de dois lugares. O nome é uma homenagem ao layout inflexível do modelo e ao motor que o alimenta – o 3.9 V8 720 cv de potência e 770 Nm de torque. O V8 de 3902 cc ganhou “Melhor Motor” nos prêmios Motor Internacional do Ano por três anos consecutivos em 2016, 2017 e 2018 e, além disso, em 2018, recebeu o título de melhor motor das últimas duas décadas.

A Ferrari F8 Tributo que tem o IPVA 2021 MG mais caro substitui a 488 GTB, com 50 cv a mais de potência, sem falar em ser mais leve e ganho de 10% a mais na eficiência aerodinâmica. Equipada com transmissão de Fórmula 1 de dupla embreagem e sete marchas, faz de 0 a 100 km/h em 2,9 e de 0-200 km/h em 7,8 s. A velocidade máxima é de 340 km/h.

Confira reportagem sobre a Ferrari F8 Tributo, dona do IPVA 2021 MG mais caro com nossa parceira, Estefânia Farias :

A unidade da F8 Tributo vendida na AvantGarde tem interior em couro Iroko com costuras Bianco, rodas forjadas aro 20″ na cor Grigio Corsa fosco, freios de carbono/cerâmica com pinças na cor Giallo, faróis full led adaptativos, Scuderia shields, bancos elétricos com lombar, aquecimento e memória, conta giros em vermelho.

Dona do IPVA 2021 MG mais caro, a Ferrari F8 Tributo vem com sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré, volante em carbono com shift lights , lift system, piloto automático, ADAS (aviso de faixa, farol alto automático, reconhecimento de placas), suspensão magnética e ar condicionado automático dual zone.

Ferrari F8 Tributo – Especificações técnicas

MOTOR

Tipo: V8 – turbo duplo 90 °

Deslocamento geral: 3902 cc

Máx. potência de saída: 720 cv (530 kW) a 7000 rpm

Máx. torque: 770 Nm @ 3250 rpm

Potência de saída específica: 185 cv / l

Máx. velocidade do motor: 8.000 rpm

Taxa de compressão: 9,6: 1

DIMENSÕES E PESO

Comprimento: 4611 mm

Largura: 1979 mm

Altura: 1206 mm

Distância entre eixos: 2650 mm

Peso em bruto: 1435 kg

Peso seco: 1330 kg

Distribuição de peso: 41,5% fr – 58,5% r

Capacidade do porta-malas: 200 l

Capacidade do tanque de combustível: 78 l

PNEUS

Frente: 245/35 ZR 20 J9,0

Traseira: 305/30 ZR 20 J11.0

FREIOS

Frente: 398 x 223 x 38 mm

Traseira: 360 x 233 x 32 mm

TRANSMISSÃO E CAIXA DE VELOCIDADES

F1 caixa de câmbio de dupla embreagem de 7 velocidades

CONTROLES ELETRÔNICOS

E-Diff3, F1-Trac, ABS / EBD de alto desempenho com Ferrari Pre-Fill, FrS SCM-E, SSC 6.1 com FDE

DESEMPENHO

0-100 km / h: 2,90 s

0-200 km / h: 7,8 s

Velocidade máxima: 340 km / h

Tempo da volta de Fiorano: 1’22,5 ”

IPVA 2021 MG

A escala de pagamento do IPVA 2021 MG, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, em Minas Gerais começa em 18 de janeiro e termina em 24 de março, conforme anunciado nesta terça-feira (1/12) pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) . O contribuinte que decidir quitar o imposto à vista, na data de vencimento da primeira parcela de sua respectiva placa, terá 3% de desconto.

A tabela contendo as bases de cálculo e os valores do IPVA 2021 MG está disponível no Diário Eletrônico da SEF . As consultas de valores também podem ser realizadas no site da secretaria ou pelo telefone 155 (opção 5) do LigMinas.

Destinação da receita

Do valor total apurado com o IPVA 2021 MG, 20% são repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb); 40% ao caixa único do Estado e 40% para o município de licenciamento do veículo.

Pagamento

Os contribuintes terão a opção de pagar o IPVA 2021 MG em cota única, com desconto de 3%, ou em três parcelas, nos meses de janeiro, fevereiro e março. O valor mínimo do imposto para parcelamento é de R$ 150. Abaixo desse valor, somente em cota única.

O valor mínimo do imposto para parcelamento é de R$ 150. Abaixo desse valor, somente em cota única.