iPhone XR é o celular mais vendido no mundo em 2019; veja o ranking

iPhone XR é o celular mais vendido de 2019





A popularidade dos dispositivos da Apple é indiscutível, tanto que, no ano passado, o iPhone XR consagrou-se como o smartphone mais popular mundialmente, segundo pesquisa feita pela Omdia com base nos números de aparelhos enviados às lojas em 2019.

Estima-se que a empresa tenha entregado 46,3 milhões de unidades do iPhone XR no ano passado. Esse número é mais que o dobro das 23,1 milhões de unidades vendidas em 2018. As entregas do modelo XR também representam uma diferença de nove milhões em relação ao segundo colocado do ranking que, coincidentemente, também é um aparelho da Apple , o iPhone 11 , que teve 37,3 milhões de unidades chegando aos estabelecimentos comerciais.

arrow-options Omdia Ranking de celulares mais vendidos em 2019 e 2018

A terceira colocação da lista ficou com a Samsung e seu Galaxy A10 , com 30,3 milhões de unidades entregues. O Samsung A50 , Samsung A20 e iPhone 11 Pro Max ficaram na quarta, quinta e sexta posição, respectivamente.

“A Apple detém consistentemente a primeira e a segunda posições no ranking global de entrega de modelos de smartphones , com a empresa mantendo essa posição por mais de cinco anos consecutivos”, disse Jusy Hong, diretor de pesquisa e análise de smartphones da Omdia.