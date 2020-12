iPhone deve ganhar lente de periscópio para zoom óptico de 10x

Emerson Alecrim iPhone deve ganhar lente de periscpio para zoom ptico de 10x

O iPhone 12 acabou de sair do forno, mas isso não paralisou os rumores sobre as próximas gerações da linha. Um dos mais recentes sugere que, até 2022, a Apple lançará um iPhone com câmera do tipo periscópio para permitir zoom óptico de até 10x.





Na verdade, o rumor não é novo. Ming-Chi Kuo, analista conhecido por suas previsões acertadas sobre lançamentos da Apple, fez uma declaração em julho sobre os supostos planos da Apple de lançar um iPhone com zoom de 10x. Porém, na ocasião, poucos detalhes sobre o assunto foram revelados.

Agora, o assuntou voltou à tona com mais informações. O site coreano The Elec informou que o mecanismo da câmera deverá ser fornecido pela LG InnoTek que, por sua vez, receberá componentes da Electro-Mechanics (Semco), uma subsidiária da Samsung.

Essa abordagem de fornecedores mistos, se confirmada, permitirá que a Apple tenha acesso a patentes da Samsung e, simultaneamente, mantenha o acordo de longa data existente com a LG InnoTek para fornecimento de módulos de câmera.

Independentemente do fornecedor, a proposta é interessante. Uma câmera do tipo periscópio tem sensor posicionado em ângulo de 90 graus em relação à traseira do smartphone. Com isso, sobra espaço para que os elementos ópticos se movam para aplicar a aproximação (zoom). Ao mesmo tempo, não é necessário aumentar expressivamente a espessura do celular.

Mas, por ora, o assunto continua limitado a um rumor.