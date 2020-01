iPhone de baixo custo pode ter produção iniciada em fevereiro

arrow-options Reprodução Novo smartphone pode ser o sucessor do iPhone SE





A Apple pode estar prestes a iniciar a produção de um novo modelo de iPhone de baixo custo , até o momento conhecido como ” iPhone 9 “. A informação vem da agência de notícias Bloomberg, citando fontes com conhecimento do assunto.

De acordo com estas fontes, a produção será iniciada em fevereiro e dividida entre três empresas: Hon Hai Precision Industry (Foxconn), Pegatron Corp. e Wistron Corp. O aparelho seria baseado no iPhone 8 , com tela LCD de 4,7 polegadas e botão Home com TouchID , mas equipado com o mesmo processador do iPhone 11 . O lançamento pode acontecer já em março deste ano.

Leia também: Série iPhone 12 deve ter 6 GB de RAM

O uso de um chassi e componentes mais antigos permitirá à Apple reduzir o preço do aparelho. O último iPhone de baixo custo, o iPhone SE , reutilizava o design e componentes do iPhone 5S, mas com o processador do iPhone 6S. Com isso, era vendido por US$ 399. Atualmente o iPhone mais barato no mercado é o iPhone 8, lançado em 2017, que sai por US$ 499.

De acordo com o analista de mercado Guo Minghao, a Apple irá lançar seis modelos de iPhone neste ano . A linha seria composta pelo modelo de entrada (” iPhone 9 “), dois modelos com duas câmeras traseiras, com telas de 5,4 e 6,1 polegadas, e dois modelos com três câmeras traseiras, com telas de 6,1 e 6,7 polegadas. Todos, com exceção do modelo de entrada, com telas OLED.