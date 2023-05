iPhone 15 vai herdar recurso Pro e trazer câmera de 48 MP, diz rumor

Divulgação/Apple Fachada da loja da Apple em Londres

Os modelos mais básicos da linha iPhone 15 devem vir equipados com câmeras de 48 MP, recurso até então disponível apenas nos modelos Pro, de acordo com o analista Jeff Pu, em nota técnica obtida pelo site especializado MacRumors.

Segundo as informações, a lente de 48 MP do iPhone 15 e do iPhone 15 Plus vai usar um novo sensor de três camadas, o que permitirá melhor captação de luz.

Jeff Pu, porém, afirma que esse sensor está enfrentando problemas na cadeia de suprimentos da Apple, o que pode causar atrasos na chegadas dos smartphones ao mercado. Os lançamentos da Apple geralmente acontecem em setembro.

A lente de 48 MP foi introduzida em iPhones na linha iPhone 14, mas atingiu apenas os modelos Pro e Pro Max.

Além de herdarem a melhoria de câmera da linha iPhone 14 Pro, os modelos mais simples da linha iPhone 15 também devem adotar o processador A16 Bionic, deixando o novo A17 Bionic apenas para os modelos Pro, além de trazerem o novo notch mais discreto apresentado no ano passado na linha iPhone 14 Pro.

