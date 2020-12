iPhone 12 vs Galaxy S20; qual das linhas é a melhor?

Ana Marques iPhone 12 vs Galaxy S20

As linhas iPhone 12 e Galaxy S20 tiveram lançamento em 2020, mas com oito meses de diferença. A safra mais recente é a da Apple , anunciada em outubro , com mudanças principais em recursos para foto e vídeo, processamento, além da compatibilidade com 5G. Por outro lado, o celulares S20, S20+ e S20 Ultra, da Samsung , foram apresentados ao mundo em fevereiro, com novo design, tela com taxa de atualização de 120 Hz, Exynos 990 e câmeras aprimoradas.





Mas qual smartphone você deveria escolher? Bom, isso depende do que você prioriza em relação à ficha técnica e às funções. Para ajudar na decisão, montamos um comparativo entre as linhas Galaxy S20 e iPhone 12. Veja a seguir.

Preço do iPhone 12 e do Galaxy S20 no Brasil

Vamos ao primeiro grande filtro: se você pretende obter um excelente custo-benefício, vai ficar frustrado com o preço da linha iPhone 12 e da linha Galaxy S20 no Brasil.

Os impostos e a alta do dólar contribuíram para um aumento expressivo nos valores cobrados pelos smartphones no mercado nacional – o que atingiu a categoria de uma forma geral, tornando o que já era caro ainda mais caro.

Ainda assim, por estar há mais tempo no mercado, a linha Galaxy S20 já sofreu redução no preço sugerido. Veja na tabela seguir:

Modelo Preço sugerido Lançamento no Brasil Galaxy S20 R$ 4.999 (128 GB) março de 2020 Galaxy S20 Plus R$ 5.499 (128 GB) março de 2020 Galaxy S20 Ultra R$ 7.499 (128 GB) abril de 2020 Galaxy S20 FE R$ 4.499 (128 GB)

R$ 4.999 (256 GB) novembro de 2020 iPhone 12 Mini a partir de R$ 6.999 (64 GB) novembro de 2020 iPhone 12 a partir de R$ 7.999 (64 GB) novembro de 2020 iPhone 12 Pro a partir de R$ 9.999 R$ (128 GB) novembro de 2020 iPhone 12 Pro Max a partir de R$ 10.999 (R$ 128 GB) novembro de 2020

*Preços cobrados nas lojas oficiais da Apple e Samsung no dia 07/12/2020.

Design e construção: elegância, com algumas ressalvas

Ambas as linhas entregam visual premium, com acabamento sofisticado e elegante, cada uma à sua maneira. Os Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra chegaram com menos opções de cores e tons mais sóbrios: cinza, preto, azul e rosa.

Para os que curtem cores mais chamativas, a Samsung lançou o Galaxy S20 FE em lavanda, laranja, vermelho, azul escuro, verde (menta) e branco. No entanto, ao contrário de todos os outros modelos deste comparativo, ele tem traseira em plástico – algo que não condiz muito com um celular tão caro.

A Apple deixou os tons mais contidos para os modelos mais caros: iPhone 12 Pro e Pro Max são vendidos em prata, grafite, dourado e azul-Pacífico. As opções mais “descoladas” ficam com o iPhone 12 Mini e iPhone 12: preto, branco, vermelho, azul e verde.

Em termos de construção, a linha Galaxy S20 traz moldura arredondada, enquanto os modelos da Apple retornam a um visual característico de iPhones antigos, com molduras metálicas achatadas. Nos dois casos há proteção contra água e poeira (IP68).

A Apple tem uma opção bacana para quem tem mãos menores ou simplesmente quer um telefone pequeno, que caiba no bolso: o iPhone 12 Mini, que tem as menores dimensões entre os modelos deste comparativo, e é o smartphone mais leve.

Modelo Dimensões Peso Galaxy S20 151,7 x 69,1 x 7,9 163 g Galaxy S20 Plus 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 186 g Galaxy S20 Ultra 166,9 x 76 x 8,8 mm 220 g Galaxy S20 FE 159,8 x 74,5 x 8,4 mm 190 g iPhone 12 Mini 131,5 x 64,2 x 7,4 mm 133 g iPhone 12 146,7 x 71,5 x 7,4 mm 162 g iPhone 12 Pro 146,7 x 71,5 x 74, mm 187 g iPhone 12 Pro Max 160,8 x 78,1 x 7,4 mm 226 g

Tela de 120 Hz só na linha Galaxy S20

Partindo para as telas – e para uma das “mancadas” da Apple este ano. Muita gente esperava um iPhone que trouxe uma taxa de atualização maior, para gráficos mais fluidos. Mas nada de 120 Hz (nem mesmo 90 Hz) para a linha iPhone 12.

Já a Samsung inclui a tela de 120 Hz em todos os modelos da linha S20, inclusive no “mais básico” Galaxy S20 FE. Trata-se de um upgrade bacana para quem é mais exigente, mas o ônus é o consumo de bateria, que é altíssimo nesse modo. Você pode alterar as configurações do painel para o padrão de 60 Hz caso queira poupar energia.

Adeus, displays IPS

A Apple lançou todos os novos iPhones 12 com tela Super Retina XDR (OLED), que entregam cores vivas e ótimos níveis de contraste. A densidade de pixels é bastante alta em todos os modelos da linha (aproximadamente 460 ppi), o que significa um nível de detalhamento excepcional.

Além disso, há a proteção Ceramic Shield que promete até quatro vezes mais resistência a quedas em relação ao iPhone 11.

Voltando à Samsung, ficamos com telas AMOLED dinâmico em todos os Galaxy S20, com exceção do Fan Edition, que tem display Super AMOLED. O “FE” também tem menor resolução: máximo de Full HD+, contra Quad HD+ dos demais.

Modelo Tamanho da tela Galaxy S20 6,2 polegadas Galaxy S20+ 6,7 polegadas Galaxy S20 Ultra 6,9 polegadas Galaxy S20 FE 6,5 polegadas iPhone 12 Mini 5,4 polegadas iPhone 12 6,1 polegadas iPhone 12 Pro 6,1 polegadas iPhone 12 Pro Max 6,7 polegadas

A14 Bionic promete o melhor desempenho

Todos os celulares da linha iPhone 12 contam com o chip A14 Bionic, o primeiro da Apple em 5 nanômetros. De acordo com a fabricante, ele pode oferecer performance até 50% superior ao de processadores concorrentes.

A memória RAM fica em 6 GB para os modelos “Pro” e em 4 GB para os iPhones 12 e 12 Mini. Nos testes do Tecnoblog , os smartphones obtiveram nota máxima em desempenho, rodando até os aplicativos mais exigentes com o pé nas costas.

Mas o Galaxy S20 Ultra também não fez feio por aqui. Com o Exynos 990 e memória RAM de 12 GB, o celular conseguiu nota 10 nesse quesito – placar que se estendeu para todas os pontos de ficha técnica analisados.

O processador da Samsung também vem embarcado no S20, S20+, S20 FE – o que indica que esses smartphones devem contar com ótimo desempenho, ainda que tecnicamente o chip seja inferior ao A14 Bionic. No S20 e S20+, a memória RAM é de 8 GB, e no FE são 6 GB ou 8 GB, a depender do modelo.

Câmeras: Apple entrega resultados mais consistentes

A Samsung tem especificações de câmera para impressionar. O S20 Ultra chega com sensor principal de 108 megapixels e consegue gravar em até 8K. Mas você pode optar por outros modelos mais simples, com câmera tripla ou quádrupla, a depender da necessidade – a quarta câmera traseira, nos modelos mais caros, é um sensor ToF que pode ajudar com o mapeamento de profundidade.

O iPhone 12, por sua vez, recebeu melhorias significativas na câmera, apesar de no papel não parecer tão impressionante. A lente principal agora permite a entrada de mais luz, o que resulta em imagens mais nítidas. Além disso, o modo Noturno passa a operar também na lente ultrawide e no sensor de selfies.

Nos iPhones 12 Pro e Pro Max, temos um conjunto triplo na traseira, com direito a uma lente teleobjetiva, para zoom, além de um scanner LiDAR que proporciona foco mais rápido em condições de pouca luz e retratos com modo Noite.

Estes modelos contam também o Apple ProRAW, ferramenta que combina atributos do formato RAW com recursos de fotografia computacional da Apple no iPhone 12 Pro par entregar ainda mais detalhes.

Na prática, é a Apple quem entrega os resultados mais consistentes. Mas a diferença só é perceptível para os usuários mais exigentes e detalhistas.

Modelo Câmera frontal Câmera traseira Vídeos iPhone 12 Mini 12 MP (f/2,2) Dupla (12 MP wide f/1,6 + 12 MP ultra-wide f/2,4) 4K em até 60 fps / gravação HDR com Dolby Vision até 30 fps iPhone 12 12 MP (f/2,2) Dupla (12 MP wide f/1,6 + 12 MP ultra-wide f/2,4) 4K em até 60 fps / gravação HDR com Dolby Vision até 30 fps iPhone 12 Pro 12 MP (f/2,2) Tripla de 12 MP (wide, ultra-wide e telefoto), scanner LiDAR Tripla de 12 MP (wide, ultra-wide e telefoto), scanner LiDAR Galaxy S20 FE 32 MP (f/2,2) Tripla (12 MP f/1,8 + 12 MP f/2,2 + 8 MP f/2,4) UHD 4K (3840 x 2160) @60fps Galaxy S20 10 MP (f/2,2) Tripla (12 MP f/1,8 + 64 MP f/2,0 + 12 MP f/2,2) UHD 8K (7680 x 4320) @ 24fps

[email protected]/60fps Galaxy S20 Plus 10 MP (f/2,2) Quádrupla (12 MP f/1,8 + 12 MP f/2,2 + 64.0 MP f/2,0 + VGA f/1,0) UHD 8K (7680 x 4320) @24fps

[email protected]/60fps Galaxy S20 Ultra 40 MP (f/2,2) Quádrupla (108 MP f/1,8 + 12 MP f/2,2 + 48 MP f/3,5 + VGA f/1,0) UHD 8K (7680 x 4320) @24fps

[email protected]/60fps

Bateria (e carregadores…)

A Apple reduziu a capacidade de bateria no iPhone 12, 12 Mini e no Pro – na prática, não chega a ser uma autonomia ruim (especialmente por conta da eficiência energética do A14 Bionic), mas a empresa vinha acertando nos últimos lançamentos, melhorando gradualmente as baterias dos seus smartphones. Pois bem, é um retrocesso minimamente inconveniente para um celular que custa tanto.

E já que estamos falando sobre o assunto, tem a grande questão dos carregadores que não estão inclusos na caixa (você poderá utilizar um antigo ou desembolsar mais uma grana para conseguir um novo).

Ah, e não foi dessa vez que a Apple inclui portas USB-C nos iPhones, as entradas Lightning continuam reinando entre os celulares da marca. Mas temos aqui o MagSafe, uma solução ressuscitada pela empresa, e que proporciona carregamento rápido (até 15 W) por indução para toda a linha iPhone 12.

A linha Galaxy S20, por outro lado, ainda vem com carregador na caixa – algo que não se repetirá com o S21, diga-se de passagem. A autonomia de bateria é boa, no geral, mas não quando os 120 Hz da tela estão ativos – a taxa de atualização variável, que poderia evitar tanto consumo de energia, chegou apenas no Note 20 Ultra, lançado alguns meses depois.

Modelo Capacidade de bateria iPhone 12 Mini 2.227 mAh iPhone 12 2.815 mAh iPhone 12 Pro 2.815 mAh iPhone 12 Pro Max 3.687 mAh Galaxy S20 FE 4.500 mAh Galaxy S20 4.000 mAh Galaxy S20+ 4.500 mAh Galaxy S20 Ultra 5.000 mAh

O tal do 5G

A Apple embarcou na onda do 5G e a linha iPhone 12 é a primeira a tirar proveito disso. Os modelos que chegam ao Brasil são compatíveis com a quinta geração de redes móveis aqui no Brasil. Esse fator não deve ser decisivo, por enquanto, já que a tecnologia ainda está dando os seus primeiros passos por aqui.

Ainda assim, para os que mantém o mesmo iPhone por muitos anos, pode ser algo a se considerar. Os modelos de Galaxy S20 que chegam ao Brasil não contam com 5G.

Interface e sistema operacional

Os iPhones 12 chegam com iOS 14, versão do sistema operacional da Apple que ganhou widgets na Tela Inicial e maior flexibilidade para usar aplicativos de terceiros como padrão (no e-mail e navegador). É um passo importante para o ecossistema da marca, por mais que os fãs de Android possam estar rindo nesse momento.

Mas em compensação, a Apple costuma atualizar seu sistema por mais tempo, o que dá maior longevidade para os smartphones.

Já os modelos de Galaxy S20 saíram de fábrica com Android 10 e começam agora a receber o sistema mais recente do Google, o Android 11, com a nova interface da Samsung, One UI 3.0. Entre as novidades estão o sistema de notificações com foco em conversas de chat e e-mails e melhorias em privacidade, além de um design renovado.

iPhone 12 vs Galaxy S20: qual das linhas é a melhor?

A linha iPhone 12 reúne o melhor desempenho do mercado, ótimas telas e qualidade de fotografia/vídeo de ponta (especialmente nos modelos “Pro”). Além disso, trata-se de uma série “democrática” nos tamanhos de tela e dimensões gerais: tem do celular pequeno ao grande, para você escolher o que preferir (ou o que seu bolso permitir comprar).

Algumas características frustram, como uma maior taxa de atualização no display, mas digamos que isso é algo facilmente perdoável. Outros pontos são mais críticos, como o preço extremamente elevado, a falta de carregador na caixa e a bateria que deixa a desejar.

Por sua vez, a linha Galaxy S20 tem modelos mais baratos menos caros, com alguns cortes em ficha técnica, mas no geral oferece um excelente desempenho, fotos incríveis (apesar de ficarem tecnicamente atrás das tiradas com os modelos Pro de iPhone) e telas que exibem gráficos com maior suavidade.

No fim, é uma verdadeira briga de gigantes, e a escolha está nos detalhes e gosto pessoal do usuário. Pontos como a preferência por sistema operacional também devem ser levados em consideração na tomada de decisão.

iPhone 12 vs Galaxy S20; qual das linhas é a melhor?