iPhone 12 pode ter versão ‘baratinha’ sem recurso importante; entenda

O iPhone 12 deve ser o primeiro celular 5G da Apple , mas a empresa planeja lançar modelos compatíveis apenas com redes 4G como versões mais acessíveis do aparelho. É isso o que o analista Daniel Ives acredita que acontecerá em 2020.

Os recursos especulados no iPhone 12 dão a entender que, com tanta tecnologia de ponta, o custo de produção do celular deve ser bem alto. Como a Apple pretende manter o preço final próximo ao do iPhone 11 do ano passado, ela precisa cortar alguns custos, e uma solução encontrada é oferecer um aparelho sem compatibilidade com redes 5G , diz o analista.

A Apple deve lançar quatro versões do iPhone 12 , com diferenças no tamanho da tela, material usado no corpo do celular e nas câmeras. Cada uma dessas versões será lançada com 5G e com apenas 4G. Dessa forma, um iPhone 12 4G poderia ser lançado ao mesmo preço do iPhone 11 do ano passado, enquanto o 5G seria mais caro.

O iPhone 12 deve ser lançado durante o segundo semestre do ano. Antes disso, a Apple realizará na semana que vem a WWDC , conferência anual para desenvolvedores. Apesar da possibilidade de algo sobre novos iPhones ser falado ser pouca, a empresa deve anunciar a nova versão do iOS , sistema operacional do celular, que pode dar indícios de recursos que serão incorporados ao novo iPhone.